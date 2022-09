COLUNA ABRINDO O JOGO

Saíram de cabeça erguida

É muito comum depois de jogos eliminatórios se parabenizar os classificados. Afinal, o objetivo de todos é chegar cada vez mais longe na competição, de preferência até a grande decisão. Porém, quero render minhas homenagens a esses quatro gigantes do nosso futebol amador.

SÃO JUDAS: Último campeão Regional em 2019, o presidente Zé do Alumínio foi o primeiro a confirmar participação no campeonato. Apesar de todas às dificuldades, montou grande elenco e foi bravo até o final.

JUPING: Sempre entra como um dos favoritos, o time de Pingo-d’Água foi guerreiro nos dois confrontos duríssimos diante do Sevale. Organizado e com apoio de toda a cidade, teve o sonho do título adiado para 2023.

FLUMINENSE DO SAL: Com menos recursos financeiros que todos os outros, foi bravo com a maioria do elenco regional. Depois de perder em casa para o favorito Santa Bárbara, muitos chegaram a duvidar que iria no jogo da volta. Cumpriram o compromisso e deixam a competição de cabeça erguida.

IPIRANGA: Pela primeira vez disputando o Regional da LCD, o tradicional time de Manhuaçu chegou como um dos candidatos a título. Com uma diretoria muito organizada sob o comando do presidente Osvaldo, encarou com bravura os jogos contra o Limão Doido. Veio a Caratinga quando alguns acharam que não viria, fez um grande jogo. Saiu elogiando a competição e garantindo que em 2023 estará de volta ainda mais forte.

Para quem está à frente da competição não existe satisfação maior, que ter por parte de quem foi eliminado o reconhecimento do bom trabalho da organização e principalmente a certeza que foram tratados com o respeito e honestidade que todos merecem.

Osvaldo: Valeu presidente

Estive trabalhando no jogo entre Limoeiro x Ipiranga no estádio Dr. Maninho. Como presidente da Liga Caratinguense de Desportos desde a primeira reunião do Campeonato Regional, tenho externado minha preocupação não com quem segue na disputa, mas, principalmente com quem é eliminado. Afinal, tendo acompanhado o certame desde o retorno em 2002, presenciei muitas vezes, equipes eliminadas saírem reclamando, esbravejando e disparando críticas pra todos os lados. A maioria em direção a organização por diversos motivos. Ainda teremos pela frente toda a semifinal e a grande final, o ápice do campeonato. Porém, quando todos os quatro eliminados saem elogiando a competição, e principalmente a organização, é sinal que apesar dos tropeços e falhas que todos estamos sujeitos a cometer, saíram satisfeitos com o trabalho e a forma que foram tratados. O abraço e as palavras do presidente do Ipiranga ao presentear a mim e a diretora Marina Pires com uma camisa do seu clube, reflete exatamente esse reconhecimento. Obrigado pelo incentivo presidente. Se Deus quiser, 2023, espero ver o Dragão alviverde novamente no Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos.

