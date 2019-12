COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional: Nasceu campeão

O domingo foi de festa para o time do São Judas Futebol Clube. Nascido este ano na comunidade do bairro Limoeiro, o clube foi criado pelo desportista Zé do Alumínio, que por muito tempo fez parte da diretoria do Sociedade Esportiva Bairro Limoeiro, o “Limão Doido”. Com a ausência do Limão nos últimos regionais, Zé reuniu uma turma do bairro que gosta de futebol, arregaçou as mangas e foi à luta em busca de apoio, tenho o prazer de ter sido um dos primeiros a ser procurado por ele para opinar sobre a ideia do time. Muito conhecido no meio esportivo regional, obteve diversas adesões à proposta. A ideia da Arara Azul como mascote surgiu de pesquisa que fiz sobre outros mascotes pelo Brasil, e principalmente buscando sobre às características da bela ave. Tem bico forte, fazem seus ninhos no alto das palmeiras e são fiéis por toda a vida. Na minha humilde opinião o mascote ideal para um time que nasceu grande. O nome São Judas, claro uma homenagem ao santo padroeira da paróquia do bairro.

Dentro de campo o projeto se mostrou vencedor. Uma elenco forte, formado por jogadores experientes, comandados por um treinador campeão que conhece muito bem as peculiaridade do certame da LCD. Parabéns ao campeão Regional 2019. Parabéns São Judas Futebol Clube.

Mineiros: Ano difícil esse 2019

Os três grandes clubes de Minas não tem nada o que comemorar nesta temporada que está terminando. O América deixou escapar em casa a chance de subir pra Série A. Bastava uma vitória simples contra o já rebaixado São Bento. Porém, o Coelho se mostrou ansioso e desperdiçou algumas oportunidades. Deixou a vaga escorrer entre os dedos.

O Atlético escapou matematicamente de qualquer risco de queda pra segunda divisão ao vencer o Corinthians. Isso é motivo de alívio não de comemoração. Afinal, clube grande não faz mais que a obrigação em pelo menos permanecer na Série A. Pra 2020, muita coisa precisa mudar na Cidade do Galo.

No Cruzeiro o “buraco é mais embaixo”. Sem dúvida a pior campanha cruzeirense na era dos pontos corridos. A briga contra o Ceará por uma vaga na elite em 2020 já é uma vergonha. Entretanto, o torcedor espera que não passe dessa vergonha. Afinal, cair seria um vexame ainda maior. Assim como foi para todos os outros grandes que foram rebaixados. Afinal, comparando o investimento da Raposa com o Ceará, a incompetência administrativa fica ainda mais evidente. A declaração da diretoria dizendo que errou ao demitir Rogério Ceni depois de um complô dos “lideres” do elenco, carimba esse certificado de incompetência celeste.

Jesus o exterminador de técnicos

O Flamengo já campeão com antecedência, venceu o Palmeiras com facilidade por 3 a 1 em São Paulo. Mais que uma vitória, foi a confirmação do trabalho avassalador de Jorge Jesus em apenas seis meses de Brasil. A forma como o português vem batendo seus colegas e derrubando um a um, não pode ser visto apenas porque tem um time muito forte. Ou alguém vai negar que o elenco palmeirense também é do mesmo nível do rubro negro? Está mais que provado que a diferença está naquela pecinha que senta no banco e atende pelo nome de treinador.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com