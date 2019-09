COLUNA ABRINDO O JOGO

Cascão falou

Polêmico, sem papas na língua, bravo. Porém, apaixonado pelo Santa Cruz. Esta semana recebi no programa Abrindo o Jogo o presidente do Gorila, Ronaldo Acarino, mais conhecido como “Cascão”. Ronaldo esteve no programa para explicar os motivos que deixaram o Santa Cruz fora do Campeonato Regional deste ano. Afinal, todos esperavam que o Tricolor fosse vir forte para o certame em busca do tetra campeonato. Entretanto, a poucas semana da competição Ronaldo Cascão comunicou a todos e a enorme torcida do Gorila que o time não irá disputar este ano. Os motivos segundo ele são vários. Porém, o tempo curto para buscar patrocínios e bancar a participação do time, os custos com aluguel do campo, e a fuga de alguns colaboradores pelo momento do país desanimaram o presidente e sua turma. Além de comunicar a desistência do Santa em disputar o Regional, Cascão falou também da esperança em ver dessa vez o campo da Santa Cruz se tornar uma realidade. A reprise do programa vai ao AR novamente neste domingo às 18h no Super Canal. Vale a pena conferir.

Mineiros: Hora de voltar a vencer

Cruzeiro e Atlético entram em campo na última rodada do primeiro turno do Brasileirão com a missão de apagar a imagem da rodada passada. A Raposa entra em campo neste sábado às 19h horas contra o Palmeiras no Alianza Parque. A curiosidade será enfrentar pela primeira vez o ex-técnico Mano Menezes que assumiu o alviverde e venceu seus dois compromissos até agora. Além de encarar o ex-técnico que conhece muito bem o elenco azul, o clima na Toca da Raposa com protestos de torcedores todos os dias, cobranças internas e clima pesado entre o comandante Rogério Ceni e alguns medalhões, deixam o clima ainda mais pesado. Rogério prometeu que o time terá mudança. Porém, mais que mudar nomes, o time Celeste precisa mudar a atitude.

O Atlético não está ameaçado pelo rebaixamento como o rival. Mas, depois de ser presença constante no G4, o Galo despencou na tabela e vive uma série de quatro derrotas consecutivas. A última para o Botafogo deixou a diretoria irritada com a arbitragem. Porém, os resultados ruins recentes não podem ser creditados somente aos erros dos árbitros. A falta de pontaria e fraca produção do meio campo na criação são problemas urgentes a serem resolvidos. Nesta rodada terá o Internacional pela frente. Como o Colorado deve vir com um time inteiramente reserva já que terá a decisão da Copa do Brasil no meio da semana que vem, acredito que a responsabilidade maior é do alvinegro.

Flamengo x Santos: Jogo de “seis pontos”

A fórmula de pontos corridos nos apresenta várias “finais antecipadas”, os chamados jogos de seis pontos quando se encontra o líder e o vice. No caso desse encontro, além de decidir a liderança, o “título simbólico” do primeiro turno, a expectativa pelo jogo é enorme também pelo estilo dos dois comandantes. O encontro dos Jorges, Jesus e Sampaoli, tem tudo apresentar um duelo tático bem interessante. Ambos gostam que seus times joguem bem e controle o adversário. Na minha humilde opinião, o Flamengo tem um elenco melhor e com mais opções que o Santos. Entretanto, o Peixe tem um treinador há mais tempo no comando e um time muito bem treinado. Apontar um favorito é difícil, mas se tivesse que apontar, daria 60% de chance de vitória para o Rubro Negro, 30 para o Santos e 10% de chance de um empate com muitos gols.

