COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu meninas!

A nossa Regional Vale do Aço e Leste AR4 foi super bem representada na fase estadual do JEMG modalidade vôlei de praia. As gêmeas Sabrina e Samira dos Santos, da Escola Estadual Princesa Isabel, brilharam e chegaram entre as oito melhores duplas de Minas Gerais. O resultado foi muito comemorado pelo técnico Clayton Rocha (Cleitinho) que começou a trabalhar com as meninas na modalidade praia faz pouquíssimo tempo. A mudança da quadra para a areia não é uma transição fácil. Por isso, o resultado tem sido tão comemorado. Porém, as meninas foram ainda mais longe neste final de semana. Chegaram em terceiro lugar no campeonato adulto disputado este final de semana em Ipaba. Mais um grande resultado a ser comemorado. Talento, dedicação e disciplina, são esses os ingredientes que certamente farão das irmãs gêmeas um sucesso cada vez maior no esporte. Parabéns meninas!

Mineiros na rodada: Deu para o gasto

O Atlético fez o dever de casa e bateu o Fluminense no Horto. Diante de um adversário com uma filosofia ofensiva mesmo quando atua fora de casa, o Galo jogou bem mesmo tomando uma pressão ao final do jogo. O fim do jejum de Ricardo Oliveira também foi importante para dar confiança ao experiente atacante para a sequência do Brasileirão. O resultado também foi importantíssimo para se manter no G4. Porém, a próxima parada também não será fácil. O Athletico PR também tem um estilo parecido com o Fluminense.

Comandado pelo técnico interino Ricardo Resende, o Cruzeiro encarou o lanterna Avaí. A Raposa conseguiu fazer dois gols, o que não acontecia há oito jogos. Porém, continua o jejum de 11 jogos sem vencer no Brasileirão. O empate em 2 a 2 pode até ser visto como bom resultado dadas as circunstâncias. Mas, sem dúvida vencer o lanterna numa outra situação, era obrigação. Rogério Ceni terá muito trabalho.

Vai começar a Era Ceni

O nome mais cotado para assumir a vaga de Mano Menezes era Dorival Júnior. Porém, a diretoria cruzeirense surpreendeu a acertou com Rogério Ceni. Atleta vitorioso com uma carreira brilhante no São Paulo, Rogério não teve o mesmo sucesso quando assumiu como técnico. Um dos principais motivos obviamente foi a falta de experiência como treinador, e claro o ambiente político completamente desfavorável a ele no tricolor. Depois da passagem pelo Fortaleza, Ceni adquiriu experiência comandando um time de massa na série B, venceu e convenceu. No Cruzeiro embora o ambiente político também seja tumultuado, Rogério Ceni certamente não terá a rejeição interna que tinha no São Paulo, mais experiente, o treinador encontrará um grupo de qualidade inquestionável e maduro. Porém, espera-se que estejam motivados com a chegada do novo treinador que não tenho dúvidas, trará um modelo de jogo bem mais ofensivo que Mano Menezes. Na minha humilde opinião, tem tudo pra dar certo, desde que o extra campo não atrapalhe.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com