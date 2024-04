“Clamei a Deus e comecei a dar ré”, diz motorista que fugiu de explosão de carros-fortes em SP

Empresária de 50 anos chegou a ficar poucos metros dos criminosos

Uma empresária de 50 anos ficou a poucos metros de distância dos assaltantes que explodiram dois carros-fortes na Rodovia Washington Luís, na altura de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (8) e foi registrado pelas câmeras de monitoramento da estrada.

Em entrevista concedida por telefone à CNN, a motorista, que não será identificada, desabafa sobre o ocorrido: “clamei a Deus e comecei a dar ré”.

A mulher que aparece nas imagens conta que estava voltando para casa após um dia de trabalho em outra cidade, quando percebeu a movimentação atípica na pista. “Vi outras pessoas com o carro no acostamento e pedindo para parar”, relatou.

Ela disse ainda, que inicialmente pensou que se tratasse de um acidente. “Parei aos poucos, outras pessoas foram parando. Eu não percebi que era assalto, não ouvi tiros”.

A empresária contou que chegou a ver um caminhão e dois carros-fortes parados na via, imaginando que eles estivessem envolvidos numa suposta colisão. Logo em seguida, ela ouviu outro motorista alertar que se tratava de um roubo, mas logo em seguida já houve a primeira explosão, também registrada pelas câmeras.

Com o impacto, uma chapa de ferro que fazia parte da traseira do carro-forte voou em direção ao carro da mulher, atingindo o para-choque do veículo. “Meu carro deslocou de tão forte que foi a batida”, disse ela.

Ao tentar dar ré novamente, a motorista percebeu que o carro não estava funcionando, portanto decidiu deixar o automóvel e fugir à pé pela rodovia apenas com a bolsa nas mãos.

Nas imagens captadas pelas câmeras da rodovia é possível ver a empresária correndo na direção oposta de onde estavam os criminosos. Um senhor que também passava pelo local de carro acabou dando carona para ela.

Dia de roubos no interior paulista

Nesta segunda-feira (8), um banco e dois carros-fortes foram alvos de assaltantes no interior de São Paulo. Autoridades também registraram uma tentativa de roubo a um terceiro carro-forte.

Criminosos fortemente armados e munidos de explosivos invadiram uma agência bancária na cidade de São Pedro e deixaram um prejuízo de R$ 200 mil. Houve troca de tiros com a PM, mas ninguém ficou ferido na ocorrência.

Enquanto a polícia ainda trabalhava na apuração deste crime, dois carros-fortes foram roubados após explosão na Rodovia Washington Luís, na altura de Cordeirópolis.

Na sequência, um terceiro carro-forte foi alvo de criminosos na cidade de Piracicaba. A ação da quadrilha foi frustrada pela ação dos vigilantes.

A polícia esteve na casa de um dos suspeitos, onde houve troca de tiros e ele acabou morrendo. No local, foram apreendidos fuzis, munição, explosivos e mais de R$ 100 mil.

O que diz a polícia

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os dois homens presos são suspeitos de terem participado tanto do ataque aos carros fortes em Cordeirópolis e Piracicaba quanto do roubo a uma agência bancária em São Pedro. As investigações são coordenadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba e contam com apoio da Polícia Militar.

A pasta explica que um dos carros usados na ação criminosa foi encontrado na Rodovia dos Bandeirantes. “Posteriormente, em Sumaré, um segundo autor foi localizado no bairro Calegari. Houve troca de tiros e o criminoso morreu no local.”

“Em sua residência foram apreendidos quatro fuzis, munições, coletes de proteção balística, rádios comunicadores, explosivos idênticos aos utilizados no roubo na cidade de São Pedro, um saco com dinheiro, toucas tipo balaclava, máscara de gás e aparelhos celulares, dentre outros objetos. Nas proximidades, um terceiro envolvido, procurado da Justiça, também foi preso”, diz a polícia.

Os casos foram registrados como latrocínio tentado, organização criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, posse de armas de fogo de calibre restrito, resistência e morte decorrente de intervenção policial.

