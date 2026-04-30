Sicredi anuncia abertura da primeira agência em Caratinga

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 100 anos de história, o Sicredi chega à cidade com soluções financeiras completas e compromisso com o desenvolvimento econômico e social

CARATINGA – A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, que soma mais de 100 anos de história, irá inaugurar em breve sua primeira agência em Caratinga. Com um portfólio de mais de 300 produtos e serviços, o Sicredi atende pessoas físicas, empresas e o agronegócio, oferecendo crédito, investimentos, seguros, consórcios, meios de pagamento e uma gama completa de serviços financeiros. No entanto, a atuação da cooperativa vai além. O equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o impacto social é uma das principais marcas do cooperativismo praticado pelo Sicredi.

Por meio de programas como Invista no Bem, Crescer, Fundo Social, Cooperação na Ponta do Lápis e Prosperar, a cooperativa reinveste recursos nas comunidades onde está presente, promovendo educação financeira, empreendedorismo, inclusão e fortalecimento dos negócios locais. Esse compromisso com o desenvolvimento regional faz parte da essência do modelo cooperativo.

O Sistema Sicredi tem presença nacional, com mais de 10 milhões de associados e mais de 3 mil agências espalhadas por todos os estados brasileiros. Essa atuação acontece de forma local, por meio das cooperativas que compõem o sistema. Uma delas é a Sicredi das Culturas RS/MG, responsável pela expansão do Sicredi na região do Vale do Rio Doce. A cooperativa passa a operar em Caratinga, fortalecendo sua presença na região, onde já atua desde 2024 no município de Inhapim.

“Queremos estar próximos das pessoas, com atendimento humanizado, diálogo permanente e conhecimento da realidade local, sem abrir mão das facilidades do digital. Com isso, Caratinga passa a contar com uma instituição de grande porte, preparada para contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento do município e de sua população”, afirma o presidente da Sicredi das Culturas RS/MG, Elmo Pedro von Mühlen.

Desenvolvimento local

Segundo pesquisa conduzida pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a presença das cooperativas de crédito nos municípios gera impactos diretos no avanço econômico e social. Os dados mostram que, nas cidades onde instituições como o Sicredi atuam, há um incremento médio de 10% no PIB per capita, um aumento de 15,1% nas vagas de emprego e de 15,6% no número de estabelecimentos comerciais. “É esse movimento de desenvolvimento e geração de oportunidades que queremos sempre trazer para Caratinga”, reforça o presidente.

Outro diferencial do modelo cooperativo é que o resultado gerado ao longo do ano retorna para a própria comunidade, criando um círculo virtuoso que estimula a economia local, gera renda e promove o crescimento coletivo. Ou seja, os recursos permanecem na região e ajudam a fomentar o desenvolvimento do município. “O que é daqui, fica aqui. Valorizamos a nossa gente, a nossa terra e queremos ver Caratinga prosperando cada vez mais. Para isso, podem contar com o apoio do Sicredi”, conclui Elmo Pedro von Mühlen.

Abra sua conta

Para quem já deseja abrir sua conta no Sicredi, o processo é simples e pode ser iniciado de forma totalmente digital. Basta acessar o link sicredi.com.br/seja-associado, preencher os dados e escolher a cooperativa. A partir da associação é possível contar com todos os benefícios de uma instituição cooperativa, com atendimento próximo, soluções financeiras completas e a oportunidade de participar ativamente do desenvolvimento da comunidade.