Presídio de Caratinga promove atividades de plantio e cultivo em áreas de reserva ambiental

A Policia Penal de Minas Gerais, por meio do Presídio de Caratinga, na região Leste do estado, promoveu o Curso de Trabalhadores Florestais Polivalentes – Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (Plantio). A atividade foi realizada em parceria com o Sistema Faemg/Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, e contou com 10 custodiados em ressocialização e ocorreu nessa semana.

Durante o curso, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos voltados à preservação ambiental e à recuperação de áreas impactadas, com atividades focadas em técnicas de preparo do solo, plantio de mudas, manejo de plantas e métodos de recuperação de áreas afetadas por degradação ambiental. Além das técnicas, a iniciativa também incentivou a reflexão sobre a relevância da conservação ambiental e do uso responsável de recursos naturais, especialmente em áreas que abrigam nascentes.

Como parte das atividades práticas do curso, os participantes realizaram o plantio de mudas em pontos degradados próximos à unidade prisional, com atenção especial às nascentes localizadas na área externa, contribuindo para a preservação dos recursos hídricos da região. As mudas utilizadas nessa etapa foram cultivadas anteriormente pelos próprios custodiados durante outro curso, demonstrando o fortalecimento das ações de capacitação desenvolvidas dentro do presídio.

Com a iniciativa, a unidade busca promover a recuperação gradual das áreas degradadas, ao mesmo tempo em que se estimula entre os participantes a compreensão sobre a importância da preservação ambiental. A proposta também pretende incentivar que os conhecimentos adquiridos sejam aplicados futuramente fora do ambiente prisional, para que os custodiados se tornem cidadãos com mais letramento ambiental quando reinseridos na sociedade.

Segundo a subdiretora de Humanização do Atendimento do Presídio de Caratinga, Kercilene Silva Queoperro dos Reis, o projeto demonstra que é possível unir ressocialização, capacitação profissional e cuidado com o meio ambiente.

Fonte: Divulgação/Sejusp MG