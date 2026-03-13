Operação cumpre mandados e prende suspeitos por tráfico de drogas e violência doméstica em Ipanema

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nessa sexta-feira(13), no município de Ipanema, uma operação destinada ao cumprimento de mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário no âmbito de investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil local.

Durante a ação, foi preso um homem de 19 anos, investigado por envolvimento com tráfico de drogas. A investigação teve início após ocorrência registrada no dia 15 de fevereiro de 2026, na Rua Cruzeiro, nº 131, bairro Bela Vista, quando equipes policiais foram acionadas diante de denúncia de ameaças e disparos de arma de fogo em via pública.

No curso das diligências realizadas no imóvel relacionado aos fatos, foram encontradas porções de substância semelhante à maconha, além de materiais utilizados para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, como microtubos plásticos. Na ocasião, os envolvidos foram conduzidos à delegacia, ouvidos e liberados, diante da necessidade de aprofundamento das investigações.

Após análise dos elementos informativos reunidos no inquérito policial, a autoridade policial representou pela prisão dos investigados, sendo que o Poder Judiciário deferiu a prisão do suspeito de 19 anos, posteriormente cumprida pela Polícia Civil.

Na mesma operação, os policiais civis também cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos, investigado por violência doméstica contra sua companheira, de 41 anos.

De acordo com as investigações, a vítima relatou histórico reiterado de agressões físicas, ameaças de morte com arma branca e episódios graves de violência, incluindo agressões com facão e bengala, que teriam causado lesões e necessidade de atendimento médico. Durante as diligências, foram apreendidos objetos supostamente utilizados nas agressões, além de registros fotográficos das lesões apresentadas pela vítima.

Segundo apurado, mesmo após intimação de medida protetiva de urgência, o investigado teria continuado a ameaçar a vítima e seus familiares, circunstância que levou ao pedido de prisão preventiva para garantir a segurança da ofendida e a efetividade das medidas judiciais.

Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, a qual foi deferida pela Justiça e cumprida nesta data pela Polícia Civil.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.