Prefeitura desobstrui estrada entre Santa Cruz e Dom Modesto

Após o registro do deslizamento de um barranco na estrada que liga o bairro Santa Cruz ao distrito de Dom Modesto, na manhã deste sábado, a Prefeitura de Caratinga mobilizou rapidamente suas equipes para atender a ocorrência.

Máquinas e servidores da Secretaria de Obras foram encaminhados ao local e já realizam a retirada da terra e da árvore que caíram sobre a pista, trabalhando para desobstruir a via e garantir a segurança de quem utiliza o trecho.

A ação tem como objetivo restabelecer as condições de tráfego o mais rápido possível, evitando transtornos para moradores e motoristas que dependem da estrada para deslocamento.

A Prefeitura segue monitorando os impactos causados pelas chuvas e reforça que as equipes permanecem de prontidão para atender eventuais ocorrências no município.