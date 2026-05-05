Obra do Instituto Federal em Caratinga vai gerar oportunidades para trabalhadores e empresas locais

CARATINGA- A construção do campus do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais em Caratinga deu mais um passo importante com a apresentação do plano de trabalho da obra. O empreendimento, aguardado há anos pela população, representa não apenas um avanço na área da educação, mas também a geração de empregos e o fortalecimento da economia local.

Com investimento de quase R$ 16 milhões, a obra será executada pela OK Empreendimentos e terá cerca de 4 mil metros quadrados de área construída, além de uma quadra com aproximadamente mil metros quadrados. De acordo com o representante da empresa, Denis Marcos, o cronograma prevê uma primeira fase de projeto, com duração de três meses, seguida pela execução da obra, estimada em 15 meses. “A nossa intenção é começar a fase de projeto já nesta semana. Após a legalização da obra, em cerca de três a quatro meses, iniciamos a construção”, explicou.

Um dos principais destaques do projeto é a priorização da mão de obra local. Segundo a empresa, o pico da obra deverá contar com a contratação direta de 60 a 70 trabalhadores, todos da região. “Toda a mão de obra de campo será contratada aqui. Além disso, haverá oportunidades para empresas locais prestarem serviços ou fornecerem materiais”, destacou Denis Marcos. Considerando também os empregos indiretos, como serviços terceirizados e fornecimento de alimentação, a estimativa é de que mais de 100 postos de trabalho sejam gerados ao longo da execução.

O deputado federal Leonardo Monteiro ressaltou que a priorização de trabalhadores da região foi uma demanda apresentada ainda durante o processo de licitação. “A empresa está assegurando aquilo que foi acordado, de dar preferência para trabalhadores de Caratinga e da região. Isso é fundamental, porque além de investir na educação, a obra também gera emprego e renda”, afirmou.

O prefeito Dr. Giovanni destacou que a iniciativa reforça uma diretriz da administração municipal. “Sempre pedimos que empresas de fora priorizem a mão de obra local, e essa empresa já veio com essa proposta, o que nos deixa muito satisfeitos”, disse. Ele também enfatizou a importância do projeto para o futuro da cidade. “O Instituto Federal está se tornando uma realidade. Muitas pessoas não acreditavam, mas agora a obra vai começar. É um grande avanço para Caratinga”, completou.

O novo campus será construído no modelo convencional, com estrutura em alvenaria e concreto armado, incluindo prédio com térreo e mais três pavimentos, área externa com estacionamento e uma quadra poliesportiva. A empresa responsável informou ainda que, no início das obras, será disponibilizado no local um ponto para recebimento de currículos, facilitando o acesso da população às oportunidades de trabalho.

Com a implantação da unidade, a expectativa é ampliar o acesso à educação pública federal, oferecendo formação técnica e superior e criando novas perspectivas para a juventude de Caratinga e de toda a região.

O terreno possui quase 29 mil metros quadrados e está situado às margens da BR-116, no local conhecido como Barra da Laje (Parque de Exposições João da Costa Mafra), a cerca de 6,7 km do centro de Caratinga.