Prefeitura implantará rotatórias e prevê retirada de trailers para melhorar o trânsito

A Prefeitura de Caratinga informa que, atendendo a duas solicitações do

Ministério Público voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à segurança

viária, foram realizados estudos técnicos que apontaram a necessidade de

intervenções em pontos estratégicos da cidade.

A partir de análises conduzidas por equipe de engenharia, foi identificada a implantação de rotatórias como solução viável para organizar o fluxo de veículos, reduzir conflitos no trânsito e aumentar a segurança de motoristas e

pedestres. Como etapa inicial, a medida foi aplicada em caráter piloto na Praça Cesário Alvim, permitindo a avaliação prática dos impactos e ajustes necessários.

Com base nos resultados obtidos, a proposta será agora ampliada para outros pontos da cidade, incluindo a região em frente ao Ponto Quente, onde a reorganização viária exigirá a retirada de trailers instalados na área.

A Prefeitura ressalta que a medida atende a critérios técnicos e busca o interesse coletivo, priorizando a segurança e a fluidez do trânsito. Ao mesmo tempo, destaca que os comerciantes não serão deixados desamparados.

Embora o espaço em questão pertença à União, a administração municipal realizou uma reunião de alinhamento e esclarecimento com os trabalhadores, ouvindo demandas e buscando alternativas que minimizem os impactos da

mudança.

A gestão reforça que o diálogo seguirá aberto, com o objetivo de construir soluções equilibradas que conciliem o ordenamento urbano com o respeito às atividades econômicas desenvolvidas no local.