Escola Estadual Engenheiro Caldas celebra 61 anos

CARATINGA– A Escola Estadual Engenheiro Caldas, localizada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Santa Zita, em Caratinga, comemorou nesta sexta-feira (6) seus 61 anos de história.

A data foi marcada por atividades pedagógicas, exposições de trabalhos produzidos pelos estudantes ao longo da semana e um dia especial de lazer envolvendo os alunos dos turnos matutino e vespertino.

A programação foi preparada pela equipe da escola com o objetivo de celebrar a trajetória da instituição e reforçar o sentimento de pertencimento entre alunos, professores e funcionários. Durante a semana, os estudantes desenvolveram diversos trabalhos que foram expostos para a comunidade escolar.

A diretora Rosária de Paiva destacou a emoção de participar desse momento especial, lembrando que sua ligação com a escola atravessa gerações. “Hoje é uma alegria muito grande poder comemorar 61 anos da escola. Eu faço parte dessa história, como aluna, que eu fui aluna, hoje eu estou diretora, minha filha também estuda aqui, então é muito gratificante fazer parte, assim, estar comemorando junto com os alunos, funcionários, essa festa hoje de 61 anos”, afirmou.

Segundo a diretora, atualmente a escola atende cerca de 600 estudantes, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio. A semana comemorativa incluiu atividades pedagógicas que culminaram com uma confraternização especial. “Durante a semana toda foram preparados trabalhos, que colocamos em exposição, que foram realizados pelos nossos alunos e hoje a gente faz a culminância com a festa para eles. Brincadeiras, tem a merenda especial, o bolo, então tudo voltado para essa comemoração hoje com 61 anos. Então hoje nós vamos só festejar com eles”, explicou.

Rosária também destacou o crescimento da escola nos últimos anos, tanto na estrutura quanto nos resultados educacionais. “A escola vem crescendo muito, os nossos resultados excelentes, isso é mais um motivo para a gente também mostrar o tanto que a escola vem crescendo, não só em termos de estrutura física, mas também com o potencial de rendimento de Enem, essas avaliações externas que a gente tem também, a escola tem crescido muito”, disse.

Para os alunos, o ambiente acolhedor e o apoio dos professores são fatores que contribuem diretamente para o aprendizado. O estudante Pedro Josefer, que veio do Rio de Janeiro, conta que percebeu evolução nos estudos desde que começou a estudar na escola. “Aqui na escola é muito bom, eles sempre são muito receptivos com a gente, sempre que a gente pede ajuda, eles sempre ajudam. Todos os professores sempre são muito bons com a gente. Eu sou do Rio, né, quando eu morava no Rio eu achava minha caligrafia ruim, mas agora que eu vim para cá eu percebi que ela melhorou muito, então eles me ajudaram muito a melhorar a caligrafia”, relatou.

Pedro também destaca que conseguiu melhorar em várias disciplinas com o apoio da equipe pedagógica. “História também eu melhorei, todas as matérias eu consegui melhorar um pouco e a escola está me ajudando muito desde então no meu aprendizado”, completou.

A vice-diretora Ludmila Almeida explicou que toda a programação foi pensada para valorizar o protagonismo dos alunos e reforçar o vínculo deles com a escola. “É com muita alegria que a gente comemora os nossos 61 anos, foi uma festa pensada com muito carinho para os próprios alunos se sentirem bem, ter o sentimento de pertencimento mesmo à nossa escola”, afirmou.

Ela destacou também alguns dos trabalhos produzidos pelos estudantes durante a semana comemorativa. “Alunos do sexto ano fizeram trabalhos de acróstico com o nome dos professores da escola, eles criaram uma paródia sobre a escola, alguns alunos fizeram um trabalho de fotos que mostra a evolução da nossa escola desde o primeiro tijolinho até como ela é hoje”, explicou.

Para a equipe pedagógica, o aniversário da instituição é também um momento de reconhecer a contribuição de todos que fazem parte da trajetória da escola. “É um aniversário para eles se sentirem parte disso, porque na realidade eles fazem parte da escola, eles fazem parte desses 61 anos”, concluiu a vice-diretora.