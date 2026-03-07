CDL empossa nova diretoria e conselho fiscal

CARATINGA– A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caratinga realizou, na noite de quinta-feira (5), a solenidade de posse da nova diretoria e do conselho fiscal da entidade. O empresário Donato Costa assumiu oficialmente a presidência da instituição, sucedendo Sandra Carli, que esteve à frente da CDL nos últimos anos.

O evento reuniu autoridades, representantes de entidades, lideranças do comércio e convidados, em um momento marcado pelo reconhecimento ao trabalho realizado pela gestão anterior e pela expectativa em torno dos próximos passos da entidade, especialmente em um ano simbólico: o cinquentenário da CDL de Caratinga.

Ao assumir a presidência, Donato Costa destacou a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de décadas. “É o cinquentenário da CDL, então é dar continuidade. Aqui nós estamos diretores, vamos passar pela CDL e outros continuarão o trabalho. Nada mais do que ser um operário dentro da CDL, que é a casa do lojista. É uma grande responsabilidade, mas com uma diretoria muito competente, escolhida para estar empenhada nesse projeto, principalmente neste ano tão importante”, afirmou.

O novo presidente também ressaltou a importância da união entre as instituições e da valorização do comércio local para o desenvolvimento da cidade. “O nosso trabalho é fazer com que Caratinga funcione como uma máquina, em que cada um, na sua responsabilidade, colabore para o desenvolvimento. Caratinga é um berço do comércio regional e nós apostamos na cidade, apostamos no nosso estado, no nosso país e nas pessoas que trabalham aqui. É só um começo”, disse.

Segundo Donato, um dos focos da nova gestão será fortalecer o comércio local diante dos desafios atuais do mercado. “A meta é colaborar com o comércio para elevar o desenvolvimento de Caratinga, atraindo consumidores e gerando receitas. Precisamos investir na profissionalização e na capacitação do capital humano. Também precisamos qualificar o comércio para enfrentar a concorrência virtual. O mais importante é estarmos unidos”, destacou.

Ele também demonstrou confiança na nova diretoria e no trabalho coletivo. “Minhas expectativas são as melhores. Eu acredito muito no trabalho. O trabalhador não deve temer nada. Quem tem Deus no coração, tudo é possível. Sozinho nós só servimos para errar, como dizia meu saudoso pai”, completou.

O vice-presidente da CDL, Luis Sabino, ressaltou que a posse marca uma transição natural dentro da entidade, destacando o legado da gestão anterior. “A Sandra ficou à frente da CDL durante oito anos e eu, como diretor dela, me sinto orgulhoso disso. A CDL é uma entidade que está aí para servir. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós servimos a comunidade de Caratinga e os lojistas da cidade e da região”, afirmou.

Ele também lembrou a importância das micro e pequenas empresas para a economia. “Mais de 50% dos empregos gerados no país vêm da microempresa e quase 90% dos nossos associados são microempresas. Nós precisamos de apoio e assistência, e a CDL está aqui para dar esse suporte aos lojistas”, explicou.

Representando a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL), o vice-presidente para a região do Rio Doce, Denis Ribeiro Leite, destacou o papel da entidade no desenvolvimento local. “A CDL tem uma participação muito importante na cidade, porque ela atua junto com o comércio e com o desenvolvimento. Essa mudança de gestão cria um novo oxigênio para a comunidade. A CDL está de parabéns e que essa nova diretoria venha com gás e força para continuar trabalhando sério e com foco”, afirmou.

Já Caril Wellus de Paula Santos, representante da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), ressaltou a relevância da CDL de Caratinga dentro do movimento nacional. “A CDL de Caratinga faz parte do movimento nacional das CDLs e é uma entidade que faz toda a diferença. O Donato, que assume hoje, com certeza dará continuidade ao trabalho da Sandra. A expectativa é que a CDL continue tendo a importância que sempre teve para o comércio local e regional”, disse.

Ao transmitir o cargo, a ex-presidente Sandra Carli afirmou que deixa a entidade organizada e confiante na nova gestão. “A expectativa é muito boa, porque o Donato é uma pessoa super competente e participa do movimento CDLista há muitos anos. A CDL está em boas mãos. Saio com o dever cumprido, graças a Deus. A casa está organizada e fizemos tudo que foi possível pelo movimento e pela entidade”, destacou.

O prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, também participou da solenidade e reforçou a importância da CDL para o fortalecimento do comércio e da economia local. “Caratinga é uma cidade muito forte no comércio. Nossa área central tem uma imponência que influencia cerca de 15 municípios da região. Essa movimentação impacta inclusive na arrecadação e na qualidade de vida da cidade. Por isso, temos que prestigiar sempre a CDL e manter essa parceria”, afirmou.

Segundo o prefeito, a colaboração entre instituições e poder público é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “Acreditamos que as instituições, juntamente com o Poder Executivo, o Legislativo e o terceiro setor, como a CDL, podem fazer muito mais por Caratinga. Somando esforços, conseguimos construir uma cidade onde as pessoas tenham prazer e alegria de viver”, disse.

Também presente no evento, o juiz Consuelo Silveira Neto destacou a contribuição histórica da entidade para a comunidade. “Recebi o convite e estou aqui muito honrado. A CDL de Caratinga é uma instituição que há muito tempo contribui para a comunidade local, fortalecendo os lojistas e todos aqueles que atuam em nossa cidade”, afirmou.

Representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Caratinga, Daniele Ferreira destacou a expectativa de novas parcerias entre as instituições. “A CDL é um dos principais fomentadores do comércio local. Estamos aqui prestigiando em nome da OAB e também como comerciantes. A expectativa é que os trabalhos continuem e avancem ainda mais, inclusive com parcerias entre a OAB e a CDL em serviços que também utilizamos no dia a dia”, disse.

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

GESTÃO 01/01/2026 – 31/12/2028

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente:

DONATO ALESSANDRO COSTA

1º Diretor Vice-Presidente:

LUIZ ANTONIO SABINO

2º Diretor Vice-Presidente:

AZENILDO BERBERT DE DEUS VALVERDE

1º Diretor Administrativo-Financeiro:

RODRIGO DOMICIANO ROSA

2º Diretora Administrativo-Financeiro:

WANDA MARIA PEREIRA NOGUEIRA

1º Diretor Secretário:

PAULO HEBER LEANDRO

2º Diretor Secretário:

LUIZ CLAUDIO GOMES

Diretor de Produtos e Serviços, Comercial e Expansão:

HALISSON AUGUSTO DA SILVA

Diretora de Comunicação e Eventos:

MARIA CAROLINA VIEIRA GOMES

Diretora de Assuntos Públicos e Municipais:

SANDRA CRISTINA CARLI

Diretora para Assuntos de Preservação e Meio Ambiente:

MARIA DA PENHA ROCHA

Diretor para Assuntos Jurídicos:

JOSÉ CARLOS MOREIRA

Diretor para Assuntos Econômicos:

LUKAS REZENDE DIAS FAICO

CONSELHO FISCAL

Efetivos:

JOSÉ MIGUEL DA SILVEIRA

LEONARDO SETTE FRANCO

TARCÍSIO MARTINS

Suplentes:

MÁRIO EBER DA SILVA

MÁRCIO EDUARDO COSTA

LEVI ALVES COSTA SPÍNOLA