O relato emocionante de Jackson Antunes após receber rim da esposa

Ator passou por transplante de órgão após enfrentar quadro delicado de saúde

O ator Jackson Antunes, das novelas O Rei do Gado (1996) e Renascer (1993), passou recentemente por um transplante de rim e recebeu o órgão de sua esposa, a também atriz Cristiana Britto, com quem é casado há mais de 30 anos.

“Não tem coisa mais terrível do que dor. Não tem coisa mais terrível do que você não ver esperança. Agora está tudo bem”, disse ele em relato ao Fantástico, que irá ao ar no próximo domingo, 8, na Globo. O ator já se recuperou da cirurgia e se encontra estável. Ele revela ainda que o transplante representa um “verdadeiro recomeço” em sua vida. Já Cristiana revelou que seu “maior medo é não estar mais perto dele”, por isso doou o rim ao ator.

Anteriormente, Antunes já havia enfrentado um outro problema de saúde que o fragilizou e relembrou o apoio incondicional de Cristiana. “Há seis anos tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado por um mês. Minha esposa ficou em um sofazinho comigo durante os 30 dias”, disse ele durante uma participação no Encontro em 2023.

Fonte: Veja