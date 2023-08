Cettatic acredita no poder transformador do esporte

Dentre as conquistas, o título de campeão geral da Copa da Amizade teve o maior destaque

CARATINGA – A Associação Desportiva Cettatic Sports foi criada não apenas para formar vencedores. A instituição acredita no poder transformador do esporte. “Não é de hoje que o esporte é uma grande ferramenta de educação, inclusão e suporte na formação do cidadão”, avalia a diretoria do Cettatic.

Novo talento

Nesta temporada, alguns alunos atletas do tigre caratinguense vem passando por transformações em seu cotidiano. “Citamos aqui um deles, o ala Higor, que já se vê em torno de compromissos e possibilidades. O atleta é oficialmente da base do Cruzeiro e recentemente iniciou sua jornada na Escola Professor Jairo Grossi”.

Criando vencedores

Segundo o coach Clayton Lopes, “o discurso sempre será pela formação do caráter e do bom cidadão, mas por que não se pode ser também um vencedor?”, questiona o treinador.

De acordo com o coach, a filosofia da Cettatic presa pelos valores comportamentais sociais, “mas não abre mão da exigência de rendimento esportiva, crescer obcecado pela vitória também é saudável e colabora muito para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Isso é uma regra na Cettatic: Não seremos campeões sempre, mas é um dever chegar nas finais”.

Neste mês de agosto o staff do tigre estará se dedicando na construção da equipe sub 07 de rendimento, pois em setembro a equipe terá competições.

Campeão Geral da Copa da Amizade

No último mês, os tigres participaram da maior competição de base do interior do estado, isso mesmo, a Copa da Amizade de Futsal, que é realizada em Caratinga e conta com organização de Liga Caratinguense de Desportos (LCD).

“E nesta edição, a Cettatic não só representou Caratinga com brilho, como ficou com o título de Campeão Geral, que estava há alguns anos em posse do fortíssimo Bola na Rede de Vila Velha/ES”, observa Clayton Lopes.

Em balanço interno, a diretoria da Cettatic já bateu sua meta do ano, que era buscar um título em cada categoria. “Ainda com o segundo semestre todo pela frente, o tigre já tem não só um, como em algumas categorias entre dois a quatro títulos”.

Agradecimentos

“Estamos muito felizes e queremos mais. Vamos nos organizar melhor, estruturar melhor para representar Caratinga sempre em alto nível”, pontua Clayton Lopes.

Por fim, a Cettatic faz seus agradecimentos. “Agradecemos imensamente as empresas que estão apoiando a Associação, caso da Arn Engenharia, Forteguel, Construtora Ribeiro, Quality Fruty, Lolita Calçados e LP Placas de Mutum, a Prefeitura de Caratinga na pessoa do superintendente de esportes Rainer Alves”.