Caratinguense lança livro infantil

“Em busca da felicidade” será apresentado em Canaã, onde a autora Benedita Lourdes reside

DA REDAÇÃO- A caratinguense Benedita Lourdes da Silva, atualmente morando em Canaã, lançará nesta sexta-feira (26), o livro “Em busca da felicidade”.

Benedita se define como uma educadora que ama o que faz. Formada em Pedagogia, Ciência da Religião e Educação Especial, ela descobriu sua paixão pela escrita em sua cidade natal, onde iniciou sua jornada literária.

“A inspiração surgiu do desejo de atrair o olhar das crianças além das telinhas e reconectar pais e filhos através de uma linda história suavemente contada, percebendo assim, a beleza do universo que os cercam, assim como a importância dos sentimentos que despertam dentro de si”, destaca a autora.

Benedita se mudou de Caratinga para Canaã há dois anos. Ela relata que ainda tem familiares em sua terra natal, onde trabalhou por oito anos na rede municipal, encerrando seu ciclo na cidade na Escola Municipal Doutor Maninho, Bairro Zacarias. “Sempre me encontrei nas palavras, mas nunca como nas palavras do meu pequeno grande livro. Espero que cada criança que leia ou ouça essa história possa se perder e se encontrar muitas vezes no mundo de sua imaginação”.

O livro conta a história de um garoto tristonho que encontra a ajuda do arco-íris e de uma nuvem para descobrir onde habita a verdadeira felicidade. O lançamento acontecerá na Escola Manoel Firmino Lopes Valente, em Canaã, onde Benedita leciona. “Estamos trabalhando um projeto literário, em consideração ao mês da literatura infantil/Dia do Livro Infantil e na culminância, dia 26, será o lançamento, com a presença do prefeito do nosso município e da inspetora de Ponte Nova”.

Mãe de três filhos, Benedita continua encantando crianças como professora, transformando a aprendizagem em aventuras mágicas. Seu primeiro livro infantil é um convite para explorar mundos imaginários, refletindo o amor e a dedicação que ela coloca em cada palavra.