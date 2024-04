Bombeiros e Polícia Militar prestam homenagem

CARATINGA- Os 2° Pelotão de Bombeiros Militar e 62° Batalhão de Polícia Militar prestaram suas homenagens a Ziraldo, em frente ao Menino Maluquinho, cartão postal de Caratinga.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais manifestou seu profundo pesar pelo falecimento do renomado cartunista e escritor caratinguense Ziraldo. “Que a genialidade de sua obra possa continuar inspirando positivamente as futuras gerações. Prestamos nossa continência em respeito à grande contribuição de Ziraldo à cultura popular brasileira. Neste momento de imensa dor, manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Ziraldo”.

A PM também deixou sua mensagem especial: “Caratinga se despede de um de seus filhos mais ilustres. Perdemos Ziraldo, um verdadeiro gênio da arte e do humor brasileiro. Sua genialidade continuará a inspirar e encantar gerações. O 62º BPM presta sua mais profunda homenagem a esse grande artista, que deixou um legado inestimável. Descanse em paz, Ziraldo”.