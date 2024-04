Biblioteca Pública Municipal participa da IV Semana de Incentivo a Literatura

Ação contou com apoio da Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Este ano abordando o tema Afromineiridades, trouxe toda influência da cultura afro na construção da cultura mineira. A Biblioteca Pública de Santa Bárbara do Leste abordou o tema através da escritora Carolina Maria de Jesus e sua obra, com enfoque no seu livro mais famoso “Quarto de Despejo”.

Durante todo o dia foram exibidos documentários sobre a vida de Carolina. Pela manhã algumas turmas da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes visitaram a biblioteca e puderam conhecer a história de Carolina para refletir e debater sobre temas relacionados à sua vida e obra.

Segundo a bibliotecária Maria de Lourdes Diniz, eventos como este são de suma importância para aproximar cada vez mais a população do acervo da biblioteca, “dando a literatura a real importância na formação de cidadão conscientes e com pensamento crítico capaz de melhorar o mundo”.