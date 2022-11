Bar da Berenice é o vencedor do 2º Festival Gastronômico de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou no último sábado (19), o tradicional evento “Cultura na Praça”, que desta vez teve como palco a praça Alaíde Quintela Soares para sediar o encerramento do 2º Festival Gastronômico de Inhapim, que teve como tema em 2022 “Comida de Roça”.

Segundo o edital, os interessados poderiam escolher de maneira gratuita, participar de duas categorias: pessoa física e jurídica.

Com o prato “Toucinho de Barriga”, o Bar da Berenice levou o primeiro lugar pessoa jurídica do festival, seguido pela Lanchonete Birutas com o “Caipira Burguer”, e na terceira colocação o prato “Sete Delícias” do Restaurante Sabores.

“É a primeira vez que participo do Festival Gastronômico de Inhapim e estou muito contente pelo prêmio” afirmou Berenice.

Já na categoria pessoa física, Maria de Lourdes Arruda levou o troféu de primeiro lugar com o prato “Frango Caipira com caldinho”, seguida por Maria do Carmo (Maria Gulosa) com a “Cocada Morena”, e em terceiro lugar Maria Auxiliadora com o seu “Frango ao molho pardo”.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e sua esposa Érica Barbosa estiveram prestigiando e degustando alguns pratos oferecidos no festival. “Estivemos presentes em mais uma edição do nosso “Cultura na Praça” e desta vez com um motivo especial, o encerramento do 2º Festival Gastronômico de Inhapim, projeto que vem ganhando força e qualidade em nossa cidade. Parabéns para a secretaria de Cultura e Turismo e todas as pessoas envolvidas que contribuíram de alguma forma para o sucesso deste evento”, disse o prefeito.

Astrid Maciel Mota, diretora de Turismo do município de Inhapim, observou que o evento foi um sucesso e agradeceu a adesão dos participantes. “Estamos encerrando o 2º Festival Gastronômico de Inhapim que neste ano teve como tema “Comida de Roça”, uma forma que encontramos para valorizar o produtor rural e a agricultura familiar, base de sustentação econômica do nosso município. Por outro lado, não devemos esquecer de nossos comerciantes, que com esforço, amor e carinho, dedicam seu tempo a culinária para melhor atender, seja em seus bares e restaurantes, seja servindo suas famílias com o que de melhor, nossa culinária possa oferecer”, ressaltou Astrid.

“O festival é o momento de promover interatividade, sinergia e lucratividade para todos, não só do ponto de vista econômico, mas social, cultural e turístico, oportunizando mais uma forma de desenvolvimento sustentável para a cidade, valoriza o comércio de alimentação e fomenta a atividade, agrega valor, trabalho e renda; estimula o fortalecimento organizacional do setor, oportuniza o intercâmbio entre os participantes e, principalmente projeta Inhapim no cenário regional, estadual e nacional pelo fomento ao micro empreendedor e ao pequeno empresário”, finalizou Astrid Maciel.

Assessoria de Comunicação