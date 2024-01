Chegamos a mais um ano. Sempre que um novo ano se abre, desejamos todos os motivos para a felicidade acontecer na vida da gente e na vida dos que amamos.

Lembrar que somos nós os responsáveis para que tudo aconteça. Os nossos desejos não chegam sozinhos sem esforço ou sem o desejo sincero de nossa parte.

Para que o Ano Novo seja novo temos de tomar atitudes de mudança. Do contrário, o ano continuará a ser o mesmo que passou.

O que primeiro desejamos é a saúde. Ela é o maior bem terreno. Certa vez, eu disse isso para Monsenhor Raul e ele não concordou porque acreditava que o maior bem que deve vir primeiro é a paz. Aí eu refutei dizendo que sem saúde, a paz fica comprometida. Então vamos à saúde. Para ajudar a Deus nesse pedido, é bom cuidar da saúde, indo ao médico, fazendo exames anualmente, ter uma alimentação saudável. Um dia desses, um jovem morreu de ataque cardíaco. Na reportagem, descobriram que ele nunca fazia nenhum exame, nem procurava saber como andava seu organismo. É preciso cuidar em qualquer idade.

Depois da saúde, vem a paz. Todo mundo quer ter a paz. Ela nos deixa tranquilos e concorre para que tenhamos a felicidade.

Para ajudarmos a Deus a nos dar a paz, podemos contribuir sendo pessoas que saibam dominar as emoções, que não provoquem brigas desnecessárias. Ter palavras de paz para todos, pagar as dívidas, cumprir o que prometermos. E rezar muito. A oração traz a paz que vem do alto. E quando pedimos alguma graça, é de Deus que ela deve vir. Ele prometeu: Pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Com fé, conseguiremos tudo.

Depois da paz vem o amor. Não só amor carnal, mas o amor de amigos. Amigos podem escrever conosco páginas de alegrias. Tratar todo mundo com educação. E aos amigos, termos um carinho especial. É bom lembrar que os médicos nos indicam conversar com amigos sempre, bater um papo, conviver, pois isso é uma ferramenta que ajuda nossa saúde. Estaremos, assim, ajudando a Deus a nos conceder a saúde. Os hábitos de vida, muitas vezes determinam o nosso tempo de vida. Atualmente, um número grande de pessoas consegue viver 90 e até 100 anos, por causa dos avanços da medicina e pelos hábitos de vida.

Depois vem o dinheiro. Embora muita gente fala que dinheiro não traz a felicidade, eu discordo. Como ser feliz sem ter dinheiro para alimentar os filhos e lhes dar o necessário? Carlos Drummond de Andrade disse: “O dinheiro só não traz felicidade para quem não sabe gastá-lo. Verdade, pois não se pode ter nem um comprimido sem dinheiro E para ajudar a Deus a nos dar dinheiro é preciso trabalhar. Antes, devemos estudar para termos uma profissão e estarmos preparados para ela.

Depois de tudo, vem a fé. Quem tem fé alcança objetivos, pois Deus é o autor de tudo. Acreditar é o melhor jeito de chegar a um desejo. Clarice Lispector disse que quando era criança, acreditava em anjos, e porque acreditava, eles existiam.

Desejo a todos, um ano de saúde, paz, amor e dinheiro. Um ano envolto nas luzes de Deus.

Uma sugestão a todos, dadas por Mário Quintana, o poeta que diz coisas profundas usando palavras simples.

Durante este ano

Se for para esquentar, que seja de sol

Se for para enganar, que seja o estômago

Se for para chorar, que seja de alegria

Se for para mentir, que seja a idade.

Se for para roubar, que se roube um beijo.

Se for para perder, que se perca o medo.

Se for para cair, que seja na gandaia,

Se existir guerra, que seja de travesseiros.

Se existir fome, que seja de amor.

Se for para ser feliz, que seja o tempo todo.

Felicidade a todos.