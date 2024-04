Casa Ziraldo de Cultura tem exposição e espaço para mensagens, desenhos e fotografias em homenagem ao caratinguense

CARATINGA- Uma ação de afeto para Ziraldo. O convite é para que a população compareça a Casa Ziraldo de Cultura, situada à Avenida Benedito Valadares, em Caratinga. O movimento organizado pelo cartunista Edra traz uma homenagem para Ziraldo, que faleceu no último domingo (7). Até a sexta-feira (12), o espaço estará aberto das 9h às 18h com exposição da obra de Ziraldo e espaço para fotos com a tradicional panela na cabeça.

O organizador, cartunista Edra, destaca que a intenção é proporcionar mais uma homenagem para o grande artista de Caratinga. “No mesmo dia da notícia da morte, nosso amigo Dedéu, do Departamento de Cultura da Prefeitura, mandou uma mensagem propondo uma homenagem. Então, pensei, para não passar essa data em branco, essa ação de afeto, uma oportunidade da população de Caratinga interagir com mensagens sobre Ziraldo. Fizemos um pequeno cenário com a foto de Caratinga, para a pessoa fazer uma filmagem ou uma foto. Vamos disponibilizar papel para quem desejar escrever uma mensagem, fez parte da sua infância, uma mensagem de carinho. As crianças podem desenhar. É interagir”.

E, claro, que não poderia faltar uma menção ao Menino Maluquinho, famoso personagem com sua inseparável panela. “Estamos convocando os caratinguenses para esse momento. Temos aqui também as panelas para aqueles que desejarem tirar foto com a panelinha, família toda. É uma ação de amor e de certa forma de alegria e gratidão a tudo que o Ziraldo representa para nossa literatura, cultura, no mundo, no Brasil e, principalmente, na nossa cidade”.

Edra finalizando deixando o convite para que os admiradores de Ziraldo compareçam à ação. “O funcionamento vai ser das 9h às 18h, quando então será celebrada a missa de 7° dia dele e haverá uma apresentação de alunos de escolas da rede municipal com músicas do coral para abrilhantar esse momento de manifestação de carinho”.