Ação conjunta da PM e PC resulta na prisão de autor de tentativa de homicídio

RAUL SOARES – Nesta terça-feira (16), uma ação que envolveu a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão do autor, 23 anos, de uma tentativa de homicídio em Raul Soares.

A PM foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Segundo a vítima, um homem de 42 anos, um jovem o chamou para ir até à residência de um indivíduo em um local conhecido no meio policial como ponto de tráfico e consumo de drogas. Ao chegar lá, o jovem ameaçou matá-lo.

O autor gravou um vídeo com ameaças de morte e ordenou que a vítima se abaixasse. No entanto, a vítima não seguiu a ordem e conseguiu fugir do local. Durante a fuga, o autor efetuou dois disparos em sua direção na tentativa de matá-lo, mas não conseguiu atingi-lo.

A Polícia Militar realizou levantamento de informações e, após diligências, o autor foi localizado e preso na cidade de Ponte Nova. Em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Raul Soares, a arma utilizada no crime e seis munições de calibre .32 foram encontradas e apreendidas, sendo duas deflagradas e quatro intactas.

Além disso, conforme a PM, foi descoberto que a companheira do autor, uma jovem de 20 anos, estava guardando munições para ele. As equipes policiais se dirigiram à casa dela, onde foram apreendidas as munições de calibre .32. Tanto a jovem quanto outro indivíduo de 20 anos foram presos por posse de munições.

O autor, a arma e as munições foram encaminhados para a delegacia de Raul Soares, onde o autor foi autuado em flagrante. Foi apurado que a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas.