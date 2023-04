A vez do Fut7

A galera que adora um futebol sete, anteriormente chamado society, está em contagem regressiva para a disputa do Campeonato Regional de Fut7, primeiro promovido pela Liga Caratinguense de Desportos, competição que indicará campeão e vice para a disputa do Campeonato Mineiro em junho. Com total apoio da FMF7, a expectativa é grande em relação ao nível técnico do torneio que irá começar dia 27 deste mês e irá até dia 30. Além do anfitrião Esporte Clube Caratinga que promete vir com uma equipe fortíssima, quem garantiu participação no Regional também é o time da Família Oliveira.

Muito mais que um time de futebol, assim é a Família Oliveira, o time está em plena atividade, já conquistou título esse ano COPA VERÃO em São Domingos. Agora, promete vir com tudo em busca do 1° Regional da LCD e da vaga para o Campeonato Mineiro.

CBF7: Vêm curso de arbitragem aí

Para promover uma competição de alto nível, mais que equipes de qualidade e boa organização, é preciso investir em arbitragem qualificada. Afinal, arbitrar Fut7 é mais complexo que futebol de campo, às regras e dinâmica dos jogos são diferentes. Por isso, a Federação Mineira de Fut7 promoverá no início desse mês, o curso oficial de formação de árbitros da Confederação Brasileira. Uma ótima oportunidade para quem já atua e quer ingressar no quadro da Federação Mineira, e estar apto a trabalhar em competições oficiais. Aulas práticas e teóricas ministradas pelo árbitro renomado e atual presidente da FMF7, Nabill Zoukan.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

[email protected]