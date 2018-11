*Alessandro Carvalho de Sousa

A bronquite é a inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. Pode ser aguda (curta duração) ou ser crônica – dura por muito tempo e tem alta recorrência.

Bronquite crônica: cigarro é a principal causa da doença pulmonar

CAUSAS

A bronquite aguda costuma acompanhar uma infecção viral respiratória. No início, ela afeta o nariz, os seios da face e a garganta e, depois, se espalha para os pulmões. Às vezes, pode-se contrair uma infecção bacteriana secundária nas vias respiratórias. Isso significa que a bactéria infectou as vias respiratórias, além do vírus.

Os alvéolos são estruturas localizadas no final dos bronquíolos.

Pessoas com risco de bronquite aguda incluem:

Idosos, crianças e bebês

Pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares

Fumantes.

A bronquite crônica é uma doença com efeitos a longo prazo. Pessoas com a doença têm uma tosse que produz muco excessivo. Para ser diagnosticada com bronquite crônica, a pessoa deve tossir com muco na maior parte dos dias do mês, por pelo menos 3 meses.

A bronquite crônica é um tipo de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O enfisema é outro tipo de DPOC.

As seguintes condições podem piorar a bronquite:

Poluição do ar

Alergias

Certos tipos de trabalho (como trabalhar em minas de carvão, fábricas de tecidos ou lidar com grãos)

Infecções

A inflamação dos brônquios impede a passagem de ar para os pulmões

SINTOMAS DE BRONQUITE

Os sintomas de quaisquer dos tipos de bronquite podem incluir:

Desconforto no peito

Tosse que produz muco

Se a expectoração for verde amarelada, provavelmente é uma infecção bacteriana

Fadiga

Febre – geralmente baixa

Falta de ar, piorada com esforço ou atividade leve

Ronco ou chiado no peito

Mesmo após o desaparecimento da bronquite aguda, você ainda pode ter uma tosse seca e incômoda que se estende por várias semanas.

Outros sintomas de bronquite crônica consistem em:

Inchaço nos tornozelos, pés e pernas

Lábios roxos devido ao nível baixo de oxigênio

Inchaço nos tornozelos, pés e pernas

Lábios roxos devido ao nível baixo de oxigênio

Infecções respiratórias frequentes (tais como resfriados ou gripes).

