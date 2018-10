Regional: Falta pouco para o mata-mata

O certame 2018 está chegando no momento decisivo para quem deseja brigar pelo título. Santa Cruz e Esplanada continuam sendo visto como os grandes favoritos. Não só pelos elencos, mas principalmente pelo desempenho até agora. Porém, não dá pra descartar outros times que podem surpreender na fase de mata-mata. Neste domingo, tivemos mais uma rodada. Dessa vez com economia de gols. Foram apenas oito tentos em cinco partidas. Sem dúvida a rodada com média mais baixa de bola na rede: Bairro das Graças 1 x 0 Juca Antônio – Esplanada 2 x 1 Promessas – Santa Cruz 0 x 0 Santo Antônio – Atlético Salatiel 0 x 0 Fluminense do Sal – América de Santa Efigênia 4 x 0 1º de Maio. Domingo será a última rodada da fase de grupos. Os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados estarão classificados para as quartas de final. O mata-mata promete muitas emoções.

Rodada sem vitória para os mineiros

Com o time reserva já que os titulares foram preservados para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians na quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado pelo Vasco em São Januário por 2 a 0. O resultado deixa a Raposa apenas na 10ª posição, longe portanto de brigar por vaga no G6, tampouco no grupo dos quatro primeiros que dará vaga direta para Libertadores. Portanto, a pressão para conquistar a Copa do Brasil aumenta. Além do mais importante que é o título, a vaga para a competição mais importantes das Américas.

Atlético e América fizeram o clássico mineiro da rodada. O placar de 0 a 0 poderia ser também a nota para o desempenho ambos. Faltou criatividade e competência nas finalizações diante das poucas oportunidades criadas. Assim, não tem como negar a justiça do resultado. Aliás, ruim para os dois. O Galo ficou longe do G4 e o Coelho não muito longe do Z4. Portanto, na próxima rodada, a ordem é reagir.

Corinthians x Cruzeiro: Agora é final

O Cruzeiro já era favorito antes mesmo do primeiro confronto no Mineirão, depois da vitória por 1 a 0 certamente aumentou ainda mais esse favoritismo. Mais qualidade técnica, número maior de opções de banco, e um técnico mais consolidado no cargo, deu a Raposa esse status de favoritismo. Porém, se tem um time que historicamente sabe conquistar títulos tendo um time ruim é o Corinthians. Jogando em casa, apoiado pela enorme e vibrante torcida, essa equipe é capaz de se superar como fez diante do Flamengo na semifinal. Por outro lado, o time de Mano Menezes tem tido desempenho melhor fora de casa atuando nas copas. Na minha humilde opinião, esse fator aumenta ainda mais as chances cruzeirenses. Fosse para expressar em números as chances de cada um, Cruzeiro 70%, Corinthians 30% para conquistar o caneco nesta quarta-feira.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com