LCD tem novo presidente

Depois de vencido o tempo de intervenção estipulado pela Federação Mineira de Futebol na Liga Caratinguense de Desportos, nesta última segunda-feira (1) foi cumprido o segundo passo para a regularização da entidade. 13 clubes compareceram para eleger a nova diretoria. Com a apresentação de uma única chapa encabeçada por Wellington Corrêa “Tom”. Dos presentes, apenas um representante de clube votou em branco. Assim, 12 clubes aprovaram a chapa para comandar a LCD nos próximos 04 anos.

Estive acompanhando de perto todo o pleito e principalmente a apuração. Confesso que nos meus 22 anos profissão, tendo acompanhado de perto diversas diretorias, não me lembro de nenhuma que tenha recebido tamanha aprovação. Além disso, importante ressaltar a transparência com que transcorreu todo o processo sucessório, seguindo a orientação da FMF, com publicação do edital de convocação para a eleição no Diário de Caratinga, o tempo para que chapas fossem formadas e registradas. O critério para formação do colégio eleitoral também seguiu orientação da Federação Mineira. Todos os clubes que estiveram presentes em pelo menos uma edição do Campeonato Regional nos últimos cinco anos tiveram direito a voto. Além do Esporte Clube Caratinga, clube mais antigo e um dos fundadores da LCD em 1962. Além de todo o processo ter seguido o que reza a entidade máxima do futebol mineiro, a junta eleitoral contou com nomes de peso como Carlos Rodrigues (Carlão do Cartório) e o juiz de direito aposentado, e apaixonado por esporte, Dr. Geraldo Lins. A nova diretoria ficou assim composta: Presidente Wellington Corrêa, vice Eli Carlos Gregório. Ainda foi formado um Conselho Fiscal e um Conselho Suplente. Boa sorte a nova gestão.

Mineiros: A temporada está afunilando

Desde o começo da temporada, sabíamos que cada um dos representantes mineiros tinham objetivos diferentes. O ano se encaminha para o final, e está chegando a hora de juntar as últimas forças. O América, embora para os matemáticos tenha 30% de risco de cair pra segunda divisão, dentro de campo tem demonstrado consistência para se manter fora do Z4.

O Atlético começou o ano sonhando com vaga direta para a Libertadores. Em determinado momento até mesmo com o título. Porém, a inconstância nas apresentações, consequentemente nos resultados, deixou o Galo fora da briga pelo título e numa luta enorme para se manter no grupo dos 06 primeiros. Entretanto, o elenco dava a entender no começo do ano que poderia fazer campanha melhor. Ainda dá tempo pra chegar no G4 pelo menos.

O Cruzeiro sem dúvida conta com um elenco mais qualificado tecnicamente e até mesmo com mais opções. Porém, já não tem chances de conquistar duas das três competições da temporada. Longe da ponta no Brasileirão, e eliminado ontem da Libertadores da América. Aliás, o empate diante do Boca Jr. que eliminou a Raposa não é um resultado fora do normal, o problema foi a derrota em Buenos Aires por 2 a 0 nas condições que foi. Isso sim, eliminou o time de Mano Menezes. Por outro lado, tenho dito faz um tempo, que apostar todas as fichas nas Copas como tem feito o Cruzeiro é sempre perigoso. Agora resta a Copa do Brasil pra salvar a temporada. Entretanto, a decisão contra o Corinthians será equilibradíssima.

Z4: Faltam duas vagas

Na minha humilde opinião, Paraná e Sport já estão com a passagem comprada e paga para a Série B 2019. Faltando 12 jogos pra cada um, por tanto 36 pontos ainda em jogo. Matematicamente todos ainda tem chance de se salvar. Porém, lanterna e vice lanterna, teriam que conquistar mais de 20 pontos para ter alguma chance. Não acredito que consigam.

