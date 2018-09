PAINEL 26-09-2018

Atmosfera

Um estudo divulgado no site do G1 revela que as bombas da 2ª Guerra Mundial ‘enfraqueceram’ a atmosfera. De acordo com a reportagem, as bombas usadas pelos Aliados, bloco formados por países como Reino Unido e Estados Unidos e que saiu vencedor do conflito, eram tão poderosas que foram capazes de afetar a atmosfera da Terra.

Marcus Pestana

O deputado federal Marcus Pestana visitou a redação do DIÁRIO na última quarta-feira (26). Ele que já foi chefe de Gabinete no Ministério das Comunicações, entre fevereiro de 1999 e março de 2002, comentou sobre as transformações na área da imprensa, principalmente com a ascensão da internet.

Ziraldo

A notícia de que Ziraldo estava hospitalizado pegou de surpresa os admiradores do artista. Na terra do Menino Maluquinho, várias pessoas manifestaram solidariedade em suas redes sociais e mensagens otimistas em relação à recuperação do cartunista. A corrente positiva dos caratinguenses foi forte e, segundo familiares, Ziraldo já está falante e recuperou os movimentos. Caratinga segue na torcida!

Títulos cancelados

Mais de 3 milhões de brasileiros não poderão votar nas eleições de 2018, pois não fizeram o cadastramento biométrico e tiveram seus títulos eleitorais cancelados. Vale ressaltar que os números retratam aqueles que faltaram ao cadastramento biométrico em cidades em que o processo era obrigatório, o que não é o caso de Caratinga.

Redes sociais

O eleitor que fizer enquete nas redes sociais perguntando em quem seus amigos pretendem votar pode ser multado. A punição está prevista no artigo 23 da Resolução 23549/2017 do TSE. O texto cita que “é vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral”. As investigações ficam sob responsabilidade do Ministério Público Eleitoral, que pode ocorrer tanto a partir de uma representação para o MPE, quanto por fiscalização própria do órgão. Fica a dica para os internautas.

Enem

O Ministério da Educação solicitou ao presidente Michel Temer o adiamento do início do horário de verão, devido às provas do Enem. O horário de verão está previsto para iniciar no dia 4 de novembro, data marcada para a realização do primeiro domingo de provas do exame. O MEC acredita que os candidatos podem se confundir com os horários e perderem o exame. Ainda não há uma resposta do Palácio do Planalto sobre esse pedido.

Cidades Inovadoras

O governo federal disponibilizará R$ 1 bilhão para o financiamento de projetos de inovação visando ao desenvolvimento das cidades brasileiras. O anúncio de lançamento do programa Cidades Inovadoras foi feito ontem. Quatro setores receberão apoio de forma prioritária: saneamento e recursos hídricos (tratamento, compostagem, aproveitamento de água de chuva); mobilidade urbana (sistemas de transporte e circulação visando à eficiência e redução de emissões); eficiência energética; e energias renováveis (tecnologias e sistemas para energias fotovoltaica, eólica e de biomassa).

Índia

O Tribunal Supremo da Índia descriminalizou o adultério no país, declarando inconstitucional uma lei do Código Penal, de quase 160 anos, que impunha às mulheres penas de até cinco anos de prisão por adultério não consentido pelo marido. “Está na hora de dizer que o marido não é dono de sua esposa. A soberania legal de um sexo sobre o outro é errada”, disse o presidente do principal órgão de Justiça indiano, que insistiu na “arbitrariedade” do artigo.