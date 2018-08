PAINEL 29-08-2018

Animais

Na reunião de ontem da Câmara, o vereador Mauro César disse que o funcionário público José Carlos Damasceno em outras gestões foi visto como pessoa “cricri”, mas desta vez está sendo bem aproveitado e começou o trabalho de apreensão de animais soltos nas ruas.

PSF’s dos distritos

Segundo o vereador Dete, estão tendo muitas reclamações nos PSF’s dos distritos, pois as pessoas não estão sendo bem recebidas. “Parece que as pessoas que trabalham nos postos não são nem remuneradas de tão mal que tratam os pacientes”.

Exames engavetados

Ainda de acordo com vereador Dete, os documentos de um paciente idoso com câncer de próstata estavam todos engavetados. “Quando estava tudo pronto para cirurgia, o nome do paciente tinha sido cortado porque eu tomei frente, e tinham dois nomes fantasmas na lista para operarem na frente só para me prejudicar, é um absurdo”. Depois que conseguiram marcar a cirurgia, Dete disse que sua assessora quase “apanhou”.

Faltam profissionais

O vereador Dete disse também que a situação está difícil no distrito de Santa Efigênia, pois não tem técnico em enfermagem e nem enfermeiro. O profissional de Dom Modesto estaria revezando nos dois distritos. “Não tem gente nem para medir a pressão das pessoas”.

Secretária fraca

Cleidinho disse que a secretária de Saúde é muito “fraca” e por conta disso, muitos problemas estão acontecendo. Para o vereador, o prefeito deve observar quem realmente deseja trabalhar e quem não quer.

Taxa de esgoto

Johny disse que montou junto de uma assessoria jurídica de sua confiança uma indicação de um decreto pronto que deve entrar na pauta da próxima semana pedindo a suspensão imediata da taxa de esgoto.