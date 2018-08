PAINEL 23-08-2018

Cassação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve na noite de terça-feira (21) a cassação dos mandatos dos deputados federal Franklin Roberto Souza (PP) e estadual Marcio José Oliveira (PR), ambos mineiros, por abuso de poder econômico nas eleições de 2014. Eles também se tornaram inelegíveis por oito anos.

Substituto de Márcio Lacerda

Conforme o presidente estadual do MDB, Saraiva Felipe destacou para a reportagem do jornal O Tempo, a escolha do substituto do ex-prefeito Marcio tem como nomes fortes, o presidente da Assembleia, Adalclever Lopes e do deputado federal Jaime Martins (PROS), que é o candidato ao Senado. “Esses dois nomes são os mais fortes nesse momento, mas há outros que também podem ser indicados. Se Jaime Martins vier para o governo, Adalclever pode ocupar o Senado”, disse.

Partidos

Na manhã de ontem, poucos partidos atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral para uma reunião que tratava das principais mudanças na propaganda eleitoral. As mudanças são muitas e as dúvidas também. Esse era o momento para esclarecer pontos importantes para o pleito de 2018 e poucos aproveitaram.

Fenasc

Hoje começa a Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc). O presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares é só empolgação com a terceira edição do evento e já ressaltou o empenho de toda a equipe para que a Fenasc 2018 seja sucesso. A palavra de ordem é fazer negócios. A economia local agradece.