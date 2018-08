PAINEL 21-08-2018

Processo seletivo

Na reunião de hoje da Câmara, o vereador Johny Claudy pede ao chefe do executivo que envie a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo da prefeitura. O vereador pede ainda que se especifique as vagas que já foram ocupadas, com respectivos cargos, local de trabalho e remuneração e informe a previsão para convocação dos demais aprovados que até o momento não foram empossados.

Passe livre

Já o vereador Mauro pede que o executivo envie para apreciação da Câmara, em caráter de urgência, projeto de Lei que institui o Passe Livre, no âmbito municipal, para portadores de necessidades especiais, conforme Lei Federal nº 8.899, de 29/06/1994.

Saúde

Diego pede para a secretaria de Saúde descentralizar a Farmácia Municipal e a Farmácia Popular, disponibilizando extensões nos PSF’s dos bairros das Graças, Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida, Limoeiro, Zacarias, Esplanada, Salatiel, Esperança, Dr. Eduardo e Anápolis.

Vacinação

No último sábado (18) aconteceu o dia D da vacinação contra sarampo e poliomielite em todo país. São doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. Baixas coberturas vacinais, de acordo com o próprio ministério, acendem “uma luz vermelha” no país.

Manifestação

Devido à falta de repasse de verbas do governo de Minas Gerais, a prefeitura de Caratinga realiza uma manifestação hoje. O movimento reúne os servidores municipais que sairão da Praça Getúlio Vargas sentido Praça Cesário Alvim em uma passeata. O encontro tem por objetivo reforçar o protesto dos prefeitos da microrregião do Leste Mineiro.