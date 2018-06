* MONIR ALI SAYGLI

Rápido Histórico

Antes que o homem civilizado viesse ter a estas paragens de Caratinga, já habitavam a região os primitivos “bugres”, da tribo dos Aimorés. Do que se lê na história narrada por João Lemos Pereira, havia um aldeamento desses índios no local denominado Batatais, hoje, São José e São Sebastião do Batatal. Além desses índios, existiam outros que se localizavam mais ao norte da região explorada. O comportamento dos mesmos em relação aos desbravadores era de passividade, não oferecendo nenhuma oposição aos invasores dos territórios por eles ocupados.

Medrava nestas terras um tubérculo alimentício muito duro de se comer, porém muito apreciado pelos índios. Estes o denominavam “ cará-tinga ”, que significa “ cará- branco ”. A incidência desse comestível por aqui é que veio a dar origem ao topônimo do lugar, Caratinga. Em decorrência disso, o gentílico de todas as pessoas nascidas aqui é caratinguense.

O pioneirismo no desbravamento do atual território do município de Caratinga é atribuído a Domingos Fernandes Lana, natural de Araponga, município de Viçosa. Teria vindo em companhia de amigos, serviçais, escravos e índios catequizados, à procura de poaia (ipecacuanha) , abundante na região e de grande valor medicinal. Acredita-se que aqui tenha permanecido, desde o princípio de 1841 até 1847.

Propagando-se as notícias das riquezas da região habitada por índios de índole mansa, faz-se despertar o interesse dos que a ouviram. Assim, por volta de 1847 e 1848, atraídos pelas notícias alvissareiras da nova terra, João Caetano do Nascimento, João Antônio de Oliveira e João José da Silva, para cá vieram com o interesse de aqui se estabelecerem em definitivo.

E aqui chegando, começaram a esquadrinhar a região à procura de local apropriado à sua fixação.

Os três, unidos, penetraram na mata, percorreram os vales dos Rios Caratinga, Manhuaçu, João Pinto e Cuieté, (baixo curso do Caratinga) até o Rio Doce. Abandonaram logo a zona do vale do Cuieté devido ao clima e as febres.

Em seguida, separaram-se dirigindo-se João Caetano do Nascimento para a região do Rio Preto e Jacutinga.

Em sua viagem de regresso, procurou João Caetano do Nascimento atingir as nascentes dos rios Laje e Preto, fixando-se de vez em uma das partes da serra que mais tarde ficou conhecida por “Serra da Jacutinga”. Legítima, então, como posseiro, o seu direito sobre vastas sesmarias, trazendo parentes e amigos para participarem da exploração das novas terras. Surgiu, assim, a povoação.

Elevada, em 1848, à categoria da Paróquia- o conselho distrital subordinado à comarca de Mariana. Posteriormente, pertenceu a Ponte Nova, Abre Campo e Manhuaçu.

O distrito de Caratinga foi criado pela lei provincial nº 2.027, de 1º de dezembro de 1873. O município desmembrou-se de Manhuaçu, com sede no povoado de São João do Caratinga e, com essa denominação, surgiu pelo decreto estadual nº 16, de 06 de fevereiro de 1890.

Na ocasião, era composto dos distritos de Caratinga, Cuieté, São Francisco de Assis do Vermelho, Entre Folhas, Bom Jesus do Galho, Bocaiúva do Floresta, Inhapim, Santo Antônio do Manhuaçu e Santo Antônio do José Pedro.

A lei estadual nº 02, de 14 de setembro de 1891, confirmou a criação do distrito-sede do município de Caratinga, cuja instalação verificou-se a 12 de maio de 1892.

Os até então distritos de Caratinga: Entre Folhas, Ipaba e Ubaporanga, foram emancipados pelo governo do Estado conforme publicação no “Minas Gerais” de 28/04/92.

A emancipação do distrito de Vargem Alegre foi arguida, pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que esse não cumpria os requisitos necessários exigidos por lei, pois surgiu uma questão arguida pela localidade de São Cândido, ficando, assim, Vargem Alegre excluída da emancipação dos distritos.

Caratinga ficará com os seguintes distritos: Dom Lara, Dom Modesto, Imbé, Santa Luzia, Santo Antônio do Manhuaçu, Santa Rita, Santa Bárbara, São João do Jacutinga, Sapucaia, Patrocínio, Piedade, Santa Efigênia, Vargem Alegre, Cordeiro de Minas e São Cândido.

Pouco tempo depois, após a realização de plebiscito em São Cândido, efetiva-se a criação do município de Vargem Alegre. Também cuidaram da emancipação os distritos de Imbé, Santa Rita, Santa Bárbara e Piedade.

Com as emancipações desses muitos distritos, o município de Caratinga ficou com uma área aproximada de 1.258,69 km² (quando, antes media 2.204 km²) e com uma população estimada em 110.000 habitantes (dados não oficiais).

*MONIR ALI SAYGLI Professor do Centro Universitário de Caratinga e Assessor Jurídico da FUNEC