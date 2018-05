Abrindo o Baú: Dragão campeão Regional

Os mais jovens certamente não sabem como nosso futebol regional já foi respeitado, organizado e revelou grandes craques até mesmo para o futebol profissional. O Esporte Clube Caratinga sempre foi nosso maior celeiro. Incontáveis talentos foram descobertos no gramado do estádio Dr. Maninho. Um dos time inesquecíveis do Dragão foi o elenco campeão Regional em 1979. A decisão aconteceu em Governador Valadares contra o Democrata. A final foi a noite no estádio Mammoud Abbas, casa da Pantera, o Rubro Negro jogava por um empate para ficar com o título. Porém, o Democrata vencia por 1 a 0 até os 34 minutos do segundo tempo. O camisa 10 César empatou aos 35 numa linda cabeçada. Aos 42 o lateral direito Guilhermino cobrando falta fez o gol da vitória e sacramentou a conquista de um dos títulos mais importantes da história do Esporte Clube Caratinga. Os campeões: Cacau, Guilhermino, Fifi, Zezé, Carlinhos Carraro, Quinha, Marcinho, Toninho Caratinga e César; Rerré, Antônio e Vagalume. Técnico Otávio Cirilo. Um timaço que entrou para a história.

Mineiros: Só Raposa venceu

Dos três mineiros, a sétima rodada do Brasileirão foi positiva apenas para o Cruzeiro. A Raposa bateu o Santos por 1 a 0 e deu um salto importante na tabela. O time Celeste chega a 10 pontos e mesmo estando em nono na tabela, a diferença de pontos para o quarto colocado é de apenas três pontos ou uma vitória. O objetivo de Mano Menezes de somar o maior número de pontos antes da parada para a Copa do Mundo começou muito bem. Afinal, vencer o Peixe em São Paulo é sempre complicado. Além disso, saber que pode usar bem seu elenco é outra tranquilidade para o treinador.

O Atlético recebeu o Flamengo no Horto e tinha uma esperança de somar três pontos se manter na liderança. O time alvinegro até que não jogou mal. Criou diversas oportunidades e exigiu muito do goleiro Diego Alves. Num erro individual, ofereceu ao Flamengo o que ele queria, o contra-ataque. Como a competição terá ainda mais cinco jogos antes da Copa, a próxima partida, na quarta-feira (30) contra o Sport, é vital para permanecer no colado no grupo da frente.

O América perdeu a primeira em casa. A derrota para o São Paulo mostrou algumas fragilidades do Coelho. Falta qualidade na hora de matar o jogo. Diante de um adversário com bons jogadores como o Tricolor, isso é fatal. Mas, ainda assim, a campanha americana está acima do esperado até o momento.

Seleção: Começou a Copa

O tempo curto de preparação na Granja Comary não deve ser um problema para o time de Tite assimilar o que ele pensa sobre futebol e sua filosofia para encarar a Copa do Mundo. Com um time inegavelmente talentoso, o treinador terá dois amistosos para “azeitar a máquina”. Uma das grandes diferenças da seleção de agora para a derrota em 2014, é o fato de ter mais repertório que o time de Felipão. Porém, esse mundial me parece ter mais seleções jogando em alto nível. Isso transforma a competição num torneio mais equilibrado.

