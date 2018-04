COMO ME RELACIONAR MELHOR?

Quantas pessoas se questionam isso! E geralmente, pessoas que não se relacionam bem com os pais, também viverão essa realidade na sociedade e em relacionamentos conjugais, pois tudo veio de um aprendizado que teve, e é esse aprendizado que ela continua levando pra todas as áreas da vida.

Ok! Então o que eu posso fazer para melhorar o meus relacionamentos? Será que eu posso mudar algo mesmo se o outro não estiver fazendo nada para que isso mude?

A resposta é SIM! Porém eu te pergunto: será que você está disposto a dar o melhor de si, e mudar independente do que o outro vai fazer ou não?

Já ouviu falar que: Quando você muda, o mundo muda? Pois isso também é real nos relacionamentos. Quando você decide agir diferente e começa as mudanças, automaticamente a outra pessoa muda seus comportamentos também. Ok, sei que neste exato momento você pode estar pensando: “Você não conhece o fulano, isso não funciona com ele”. Li seu pensamento? Acho que sim, pois todos sempre têm uma história de exceção, porém o fato é que todo ser humano irá mudar, em proporções maiores ou menores, mas é natural que a mudança aconteça. Ninguém consegue maltratar alguém que lhe demonstra amor em atos, palavras e ações por 24 horas.

Se isso não está dando certo, pare pra pensar sinceramente se você está demonstrando amor de verdade a todo momento. Talvez seja isso que falta pra mudança no seu relacionamento começar a acontecer. E demonstrar amor não é nada tão grandioso, são pequenos atos no dia a dia. Relacionamentos felizes e saudáveis são feitos de carinho, tempo de qualidade, elogios, mimos sem data certa e atos de serviço. Estas são as 5 formas das quais você consegue demonstrar amor de forma que todo ser humano entenda.

E você tem feito isso pelo outro?

Não analise o que fizeram ou deixaram de fazer pra você, seja sincero, o que VOCÊ tem feito?

Autorresponsabilidade é o primeiro passo pra grandes mudanças. Pense o que você pode fazer diferente hoje, pra que isso comece a acontecer.