América foi bem no ES

América marcando presença no primeiro campeonato fora do Estado, na cidade de Colatina (ES), voltando para casa sem o tão sonhado título, mas com uma bagagem cheia de experiências, respirando novos ares que por sinal estavam muito quentes

Nas disputas de chaves:

América 2 x 2 MEC (MG)

América 2 x 1 Pocrane

América 1 x 0 Esporte Bike (ES)

América 1 x 1 AESC (ES)

Semifinal:

América 1 x 2 Capixaba. Diga-se de passagem foi um jogão, Digno de uma final Parabéns a todas as meninas que saíram de suas casas, percorrendo mais de 230km, tirando dinheiro do bolso para arcar com custos de transporte e alimentação.

O esporte amador com raríssimas exceções conta com um grande apoio capaz de suprir todas as necessidades. Em nossa cidade assim como na maioria das demais, o apoio é mínimo. A atual gestão do clube tem trabalho incansavelmente com projetos, buscando solução para o crescimento não só do futsal feminino, mas das demais modalidades praticadas por aqui. Mesmo sendo o América um clube privado, tem atualmente uma gestão que busca recuperar a “cultura esportiva” que esteve sempre presente na história do clube ao longo de seus 58 anos, abrindo suas portas e colocando sua estrutura a disposição não só dos associados, mas, de um trabalho social cujo objetivo vai além da prática esportiva.

Mineiro: Cruzeiro e Galo com vantagem

As partidas de ida da semifinal do Campeonato Mineiro foram melhores para Cruzeiro e Atlético. Ambos abriram vantagem pra disputarem mais um título. A vitória cruzeirense contra o Tupi por 1 a 0 ampliou a vantagem azul celeste. Agora, o time de Mano Menezes pode até perder pelo mesmo placar que avança pra final. Se já era favorito, o time estrelado passa a ser ainda mais.

Do lado atleticano, a vitória no clássico diante do América por 1 a 0 inverteu a vantagem que era do Coelho. Num jogo disputado e com várias alternativas e chances de gol, o time alvinegro foi superior, apesar da reclamação americana em relação a arbitragem mais uma vez. Porém, terá no domingo um adversário de qualidade, que precisa de uma vitória por um gol pra se classificar. Não é exagero afirmar que a Raposa este mais perto da final que o Galo.

Tite tem dúvidas?

A convocação final da seleção brasileira para a Copa da Rússia será depois dos amistosos contra os donos da casa e a atual campeã do mundo Alemanha. Dois testes de peso que servem para testar a força dos comandados de Tite. Porém, será que o técnico ainda tem dúvidas sobre a lista de 23? Sinceramente acho que sim. Pelo menos em duas ou três posições. Terceiro goleiro, lateral esquerda e um zagueiro reserva.

Rogério Silva

