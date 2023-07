68,2% dos comerciantes varejistas acreditam em bons resultados no segundo semestre

Expectativas de vendas no 1º semestre de 2023 foram alcançadas por 52,7% dos empresários

DA REDAÇÃO – Os empresários do comércio estão otimistas com as vendas para o segundo semestre de 2023. Para 68,2% deles, esse período tende a ser melhor do que o primeiro semestre. A revelação vem da pesquisa do Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Fecomércio MG realizada com comerciantes de todo o Estado. A expectativa de vendas para o primeiro semestre deste ano foi confirmada por 52,7% dos empresários, enquanto 46,4% não confirmaram sua expectativa.

A principal justificativa, para esperar melhor desempenho no segundo semestre de 2023, é o aquecimento do comércio para 31% seguido da afirmação de que o segundo semestre traz melhores resultados para 30,3% dos entrevistados.

Para as empresas com expectativas de resultados piores (28,6%) para o segundo semestre de 2023, os principais motivos citados são o preço alto dos produtos (24,6%), endividamento e inadimplência do consumidor (23,8%) e o momento econômico do país (20,6%).

Ajustando a balança com 2022

Em comparação com o primeiro semestre de 2022, 28,2% das empresas registraram aumento nas vendas de janeiro a junho de 2023. O primeiro semestre de 2023 também teve crescimento de 30,5% em relação ao segundo semestre do ano passado. Para 35,0%, porém, os resultados das vendas foram piores em relação ao segundo semestre de 2022. Alguns acontecimentos podem ter motivado os baixos resultados no segundo semestre como as eleições presidenciais e a Copa do Mundo de Futebol realizada no mês de novembro, onde o comércio ficou praticamente fechado durante os jogos, bem próximo da Black Friday, comprometendo os resultados.

Natal e promoções se destacam

Para os comerciantes otimistas, o Natal é a data comemorativa com maior impacto para o comércio no segundo semestre. Outras datas que apresentam um bom indicativo de melhora nas vendas é o Dia dos Pais (26,6%), Dia das Crianças (19,0%) e a Black Friday (18,8%).

Ao todo, 40,0% dos empresários esperam ser beneficiados pelas vendas do período. De acordo com comerciantes e representantes, 48,6% irão realizar promoções, 37,1% irão investir em ações de divulgação/propaganda e 12,0% prestarão atendimento diferenciado a seus clientes.

As medidas adotadas pelas empresas para impulsionar as vendas nesse período serão as promoções (48,6%), divulgação e propaganda (37,1%) e atendimento diferenciado (12,0%)

PIX se consolida como forma de pagamento

Conforme 58,2% dos empresários do comércio, a forma de pagamento que deverá se sobressair no período é o cartão de crédito, tanto à vista quanto parcelado. Em terceiro lugar aparece o PIX com 15,5%, seguido do pagamento em débito (10,5%). O pagamento em dinheiro aparece no final da lista, sendo estimado para o pagamento de 4,1% das compras.