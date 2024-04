12º Departamento da PCMG divulga dados de homicídios consumados e tentados dos últimos quatro anos

Em 2023, analisando os homicídios consumados, as regionais de Ipatinga e Caratinga apresentaram acréscimos

DA REDAÇÃO – O 12º Departamento de Polícia, que possui uma população de aproximadamente 1.732.419 habitantes, sendo que desse quantitativo 885.551 (51,1%) são mulheres e 846.908 (48,9%) são homens, divulgou nesta terça-feira (16) o quantitativo de ocorrências de homicídios tentados e consumados por unidades regionais, levando-se como período da análise os anos de 2020 a 2023.

Analisando as ocorrências de homicídios tentados, em todas as regionais (Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu) houve diminuição. O gráfico demonstra que na regional de Ipatinga, o ano mais crítico foi 2020, com 123 casos. No entanto, em 2022 a regional de Ipatinga, com suas dezesseis cidades (Ipatinga, Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Coronel Fabriciano, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Santana do Paraíso e Timóteo), apresentou 96 casos, e em 2023 foram registrados 92 casos, ou seja, uma redução de 21,95%.

Analisando os homicídios consumados, as regionais de Ipatinga e Caratinga apresentaram acréscimos. Ipatinga foi a que mais registrou alta, saindo de 87 homicídios em 2022 para 102 em 2023, acréscimo de 14,70%. As demais regionais, Itabira, Ponte Nova e Manhuaçu, tiveram queda nos números de homicídios. O destaque foi para Itabira, com uma diminuição de 54%, passando de 37 homicídios em 2022 para 17 em 2023.

Segundo o delegado-geral Gilmaro Alves Ferreira, é importante apresentar também as taxas pelas áreas das regionais, visto que uma regional com maior população pode apresentar números absolutos maiores, como é o caso da maior regional (Ipatinga), com 561.940 habitantes, e a menor, Ponte Nova, com 135.145 habitantes. No contexto das taxas, para cada grupo de 10.000 habitantes, Ponte Nova apresentou em 2023 a maior taxa, com 1,84, enquanto Ipatinga apresentou uma taxa de 1,63 para os homicídios tentados. Já para os consumados, a maior taxa foi de Manhuaçu, com 1,97, enquanto a menor taxa foi de João Monlevade, com 0,68. A regional de Ipatinga apresentou uma taxa de 1,81.

Em 2023, a taxa de homicídios do Brasil também caiu, observando-se que em 2022 foi de 19,17 (para o grupo de 100.000 habitantes), reduzindo para 18,53 em 2023. Minas Gerais apresentou a quarta menor taxa de todo o Brasil, com 12,94, o que em números quantitativos correspondeu a 2.657 homicídios, segundo dados do SINESP, conforme apurado pela reportagem. No mesmo ano, o estado registrou 2.754 homicídios tentados, ficando com uma taxa de 13,41.

O 12º Departamento informou ainda que neste mês divulgará os dados por cidade de toda a região para os anos de 2020 a 2024.