12ª edição do Torneio da Amizade chega à fase semifinal

A 12ª edição do Torneio da Amizade inicia sua fase semifinal no domingo (4), no Estádio Manoel Ribeiro, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

A competição, que teve início no mês de novembro de 2023 é organizada pelo líder comunitário Geraldo Alves, o Geraldo Cigano. Foram oito equipes participantes, sendo 1° de maio, Santo Antônio, Portelinha, Palmeiras do Santa Luzia, Santa Rita, Dom Lara, Nacional Três Irmãos e Vila Nova de Sapucaia.

A primeira partida pela semifinal acontecerá a partir das 9h, com o confronto entre 1° de Maio e Santo Antônio. Já no dia 11 de fevereiro, no mesmo horário, é a vez de Palmeiras de Santa Luzia e Portelinha decidirem o finalista.

Geraldo Cigano convida a comunidade para participar. “Foram jogos competitivos, com quase 150 gols na primeira fase. É um evento que já é realizado desde 2011, com toda a comunidade presente, onde conseguimos juntar clubes de várias localidades dentro da cidade”.

O torneio é realizado em homenagem à Rádio Caratinga pelos seus 75 anos. A grande final acontecerá no dia 18 de fevereiro, a partir das 10h, com entrega de premiações, incluindo medalhas e troféus. Artilheiros e goleiro menos vazado, também serão homenageados.