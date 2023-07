Vargem Alegre abre festa com reforço na segurança pública

Em parceria com a Polícia Militar, entra em operação sistema de monitoramento por câmeras em locais estratégicos da cidade

CARATINGA- Nesta sexta-feira (14), a cidade de Vargem Alegre realiza a abertura de mais uma Festa do Arroz. Além da população local, a cidade atrai muitos visitantes para o evento e investir em segurança é fundamental. Assim, os participantes contarão com o início de um novo projeto em parceria com o 62° Batalhão de Polícia Militar de Caratinga.

Entrou em operação o sistema de monitoramento por câmeras em locais estratégicos da cidade, através do “Projeto Guardião”. O sistema é integrado com a central que fica na sede do Batalhão, onde é possível verificar com qualidade e precisão imagens da localidade em tempo real.

A solenidade de inauguração ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), com a presença da prefeita Maria Cecília da Costa Garcia, a Cilinha, e do vereador Lafaiete Godinho.

TECNOLOGIA

Conforme major Flávio, trata-se de uma vigilância bem assertiva com inteligência artificial. “Informações de segurança pública que facilitam a prestação do nosso serviço, a execução pelas nossas viaturas de policiamento, maximizando a segurança da população, reduzindo os indicadores criminais. Melhoria da qualidade de vida da população e dos ambientes de negócios, tornando as cidades mais seguras e mais atrativas economicamente”.

O militar frisa a importância da parceria com o executivo e a Câmara Municipal, tendo em vista que a cidade estará em festa até o domingo (16). “É um marco para a cidade, porque nós temos agora um evento, a população pode contar já nesse evento com a segurança da Polícia Militar com o monitoramento aqui pela nossa Central de Operações, ininterrupto, as 24 horas do dia. Toda a área do evento está sendo coberta pelas nossas câmeras, então, a população pode ter a consciência e a tranquilidade de que terá toda segurança possível com a cobertura integral das nossas ações de policiamento extensivo e de vigilância eletrônica, agora com os equipamentos já entregues instalados”.

Major Flávio enfatiza que no momento de elaborar o projeto para as cidades, são realizados estudos técnicos de viabilidade, para verificar locais estratégicos para instalação. “Buscamos integrar esse sistema a um cerco eletrônico que faça o monitoramento de entradas e de saídas do município. Como Vargem Alegre tem uma praça central, em que acontecem eventos e para além dos eventos é ali naquela localidade que há alguns pontos de interesse da segurança pública, nós instalamos também nessa praça uma câmera de videomonitoramento com vigilância em 360 graus. É uma câmera que tem uma a mobilidade de girar em todas as direções pra produzir imagens e essas imagens são transmitidas para nossa Central de Operações e instaladas aqui em Caratinga. O nosso policial que faz o serviço de despacho de viatura tem acesso a essas imagens, uma das funções dele é fazer monitoramento dessas imagens e se tiver necessidade do policiamento, encaminhar o policiamento para fazer o atendimento à população”.

ESTRATÉGIA

Atualmente, o projeto já está presente nas cidades de Raul Soares, Ipanema, Piedade de Caratinga, Vargem Alegre e Caratinga. Major Flávio afirma que o objetivo é ampliar para outros municípios. “Inhapim, Iapu, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Dom Cavati já têm recursos garantidos, o projeto já foi dimensionado e nós estamos só aguardando a empresa instalar esses equipamentos. Bom Jesus do Galho tem recurso também garantido, então nós temos aí a comarca toda de Inhapim e com possibilidades ainda em Vermelho Novo e Imbé de Minas”.

O projeto tem como foco cercar toda a malha rodoviária: BR-116 com cinco pontos de monitoramento; a BR-458, que liga ao Vale do Aço com dois pontos de monitoramento; a BR- 474, estrada Caratinga-Ipanema, com três pontos e a MG-329, que liga ao município de Raul Soares com dois pontos de monitoramento. “Esse eixo rodoviário nosso no entorno do batalhão nas cidades que acompanham nossa unidade vai ficar todo cercado e isso traz segurança também para as comunidades que moram no entorno dessas rodovias”, explica.

Nas localidades em que o projeto já está em funcionamento, os resultados apresentaram êxitos no aspecto preventivo, como analisa major Flávio. “Raul Soares, por exemplo, com redução de todos os indicadores criminais, especialmente, dos crimes violentos. Os crimes patrimoniais, especialmente, os crimes de roubos, de furto. A partir da instalação dentro da área urbana do município não aconteceu nenhum crime violento e era um município com uma incidência significativa de crimes patrimoniais”.

MUNICÍPIO APROVA PARCERIA

A prefeita Cilinha afirma que a parceria representa segurança. “O povo de Vargem Alegre está muito satisfeito com isso. Quero aqui agradecer essa parceria da Polícia Militar com o município de Vargem alegre, a Câmara municipal na pessoa do vereador Lafaiete, o deputado André Quintão que indicou a emenda para a gente pagar esse serviço montado lá. A cidade toda está se sentindo mais segura e isso é muito importante pra nós. A população está feliz com as câmeras já instaladas e funcionando”.

O vereador Lafaiete enfatiza o empenho e as expectativas com a implantação do projeto. “Partiu da união entre Legislativo e Executivo da nossa cidade e também do sargento Rodrigues, que teve a oportunidade de sentar com a gente, essa indicação que se fosse viável trabalhar com esse projeto de monitoramento. Agradeço aqui a parceria do Executivo, na presença da prefeita Maria Cecília, os legisladores. Creio que a cidade de Vargem Alegre foi muito beneficiada e é uma garantia de segurança aos cidadãos da área urbana e rural. Eles tiveram agilidade junto com o comando para executar esse trabalho em tempo hábil para atender antes da festa a segurança de todos. Agora estão seguros dentro da nossa cidade com esse monitoramento de câmeras”.