UM SENHOR PRESENTE-2

Páscoa é todos os dias

Mas

Por que os discípulos ficaram tristes quando Jesus lhes disse que seria crucificado e morto?

É porque eles se sentiam tão bem, tão seguros com a PRESENÇA dele – nada era problema, ele sempre sabia como resolver qualquer situação…

Assim, quando foi preso, e, depois, condenado à morte, alguns deles até disseram – no auge do seu desespero com a situação – que voltariam para a ‘velha’ vida, isto é, quem era pescador, voltaria a pescar, quem era cobrador de impostos…, – pois O QUE conseguiriam fazer sem ele!?!?

No final dessa semana vamos lembrar mais uma vez sua crucificação e morte…

Ressurreição, o que é isso?

Graças a Deus a Ciência avançou e hoje as narrativas de como aquela primeira comunidade chegou a crer tem sido muito bem analisadas e comprovadas. Aliás, de acordo com a lei judaica, um fato era (e é) estabelecido – isto é, que ele de fato aconteceu – se houver duas ou mais testemunhas. No caso da ressurreição de Jesus, foram mais de 500 pessoas como você e eu que declararam como TESTEMUNHAS que tinham estado com o mesmo Jesus após a sua morte, e que ele de fato estava vivo!!!

Mas, como?

Era isso mesmo que eles se perguntavam desde o primeiro dia. E todos já conhecem o que o discípulo Tomé disse, categoricamente: Se eu não colocar meus dedos nas suas feridas (causadas pelos pregos), não vou crer… Até esse detalhe foi satisfeito na primeira ocasião que ele encontrou o Senhor, ressurreto, vivo, mais vivo do que nunca…

Claro – ficaram tristes e desanimados no início, mas depois seguiram todas as instruções que ele tinha dado, e aguardaram até que a promessa do Pai, o Espírito Santo, fosse enviado…

Por isso, não faz sentido viver “na saudade do poder maravilhoso do Senhor”?

Temos que entender que a base de nossa fé É JESUS. Os discípulos viram e creram – viram a Jesus morrendo e voltando numa vida muito mais completa após três dias.

A base de nossa fé são fatos, acontecimentos verdadeiros, históricos. Não importa que decepção ou engano religioso ou teológico tenhamos sofrido. A base de tudo que cremos É JESUS, o Messias, vivo, ressurreto e todo-poderoso.

Por isso, também, a Páscoa é todos os dias – pois ele está vivo agora e para sempre!

Qualquer coisa, até um ritual religioso, que obscurece ou põe impedimentos para que alguém creia QUE JESUS ESTÁ VIVO, não merece ser observado.

O acontecimento mais fantástico de todos os tempos é que ele ressuscitou, e que ele VIVE, Ele é o SENHOR sempre PRESENTE! Não no chocolate, nos ovos artisticamente decorados, nos demais enfeites, nas extravagantes festanças. Porém, VIVO DENTRO DE MIM E DE VOCÊ – sempre pronto para atender o grito de socorro, a estender sua mão quando estivermos afundando.

Como também, sempre pronto a nos dirigir e guiar através dos caminhos difíceis dessa vida – VIVO, PRESENTE, COMPLETAMENTE SENHOR, SALVADOR, LIBERTADOR, QUE CURA, RENOVA, E QUE COLOCA O AMOR ENTRE NÓS…

Ele faz milagres hoje TAMBÉM – basta CRER!

SEJA FELIZ HOJE, E SEMPRE: ELE, O SENHOR, ESTÁ VIVO!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum E-mail: [email protected]