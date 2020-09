Um livro de ouro

O escritor Hélio Soares do Amaral está lançando seu mais recente livro: O Leste de Minas. Fui ao Instituto Hélio Amaral e adquiri o meu exemplar autografado.

Minha admiração pelo Hélio continua forte e agora alimentada ao ler mais uma obra de excelente qualidade, como são todos os textos saídos de sua pena de ouro.

Gostei imensamente do livro. A história de uma região – desde os primórdios, contada com minúcias, fatos conhecidos e inéditos – oferece-nos uma leitura interessante que não me deixou parar, senão na última palavra.

O estilo é que consagra um escritor. E o estilo do Hélio é elegante e enxuto, dando lugar a intervenções dele que, sendo culto e letrado, acrescentam forte dose de boa literatura. A vasta informação faz brilhar a intertextualidade que enriquece a obra e conduz o leitor nos caminhos do prazer no desdobramento de outras leituras.

Os fatos desenrolados em prosa fluente buscam a história ocorrida nesse importante espaço de Minas do qual Caratinga e nossa Memória fazem parte. Locais, datas e pessoas são apresentados com tanta veracidade que os conflitos, lutas e vitórias vão fazendo residência em nós, como se tudo fosse episódio de hoje.

A beleza da obra reside também nas narrativas dos fatos que nunca conhecemos a forma como aconteceram e que, agora, respondem as nossas indagações. É com surpresa e encantamento que vemos nomes conhecidos completando recordações e construindo a história da qual somos integrantes.

Para obter um material tão rico, a pesquisa parece ter sido exaustiva, pois o Hélio abordou todas as evidências que completam o livro e lhe confere valor inestimável. Também, uma narrativa desse quilate, provoca discussão e, muitas vezes, questionamentos sobre fatos que algum leitor não concorde, ou pense diferente.

O linguajar erudito entremeado com expressões próprias da região e dos remotos tempos, coloca o leitor dentro do livro viajando nas profundezas do narrado.

Nas entrelinhas, há também rasgos de lirismo que o autor compõe com fatos alegres e ditos populares. Também com a poesia que sua sensibilidade declama.

Enfim, um livro importante, completo e belo. Inclusive a capa, de sugestiva beleza, já nos convida a conhecer o livro com a inspiração do contentamento.

Professores, jovens estudantes e os interessados em história e literatura, encontrarão no livro aprendizado sobre o que nos pertence. Aliás, todas as pessoas de Caratinga e região abordada gostarão de conhecer a interessante história que nos faz entender as consequências que o passado nos faz sentir. Conhecer nosso passado é uma forma de usufruir de lições e de aprendizado para nos conduzirmos nos tempos atuais.

Parabéns, Hélio! Continue nos presenteando com mimos tão eloquentes.

Marilene Godinho