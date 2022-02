Transbordamento de córrego e veículo é arrastado pela correnteza na “Portelinha”

CARATINGA- Moradores da Portelinha do Córrego Boa Vista, a “Portelinha”, estão preocupados com a situação da localidade com as chuvas mais fortes dos últimos dias. No sábado (19), um carro que tinha quatro ocupantes chegou a ser arrastado pela correnteza. No veículo havia três adultos e uma criança, os ocupantes conseguiram sair de dentro do carro com ajuda de populares e não tiveram ferimentos.

Os transtornos têm sido provocados pelo fato do córrego estar “enchendo” rapidamente e invadindo a rua. Neste caso, o veículo chegou a ser arrastado para dentro do córrego com a força da água.

Marlone Valter Luciano mora há 17 anos na “Portelinha” e afirma que o local nunca havia tido transbordamento do córrego. “Antigamente, a chuva não passava por cima da ponte. Agora está passando e a última vez veio quase aqui na minha casa, mais ou menos uns 30 metros longe do rio. O negócio aqui está ficando cada dia pior, não tem como melhorar, a não ser se a prefeitura ajudar”.

Ele afirma que os moradores foram surpreendidos que um carro sendo arrastado e que não imaginavam este risco. “Tem muito tempo que eu moro aqui, nunca vi isso, água vir perto da minha casa. A ponte não está suportando mais a pressão da água que está descendo, então, está passando por cima e vindo pra cá. O rapaz foi tentar passar, ali tem um buraco das últimas chuvas que deu, pra lá da ponte, ele foi arriscar, quase que acontece o pior com ele, a filha e a esposa dele. Se não fosse uma árvore dentro do rio para segurar o carro, eles tinham descido para a água abaixo. Pessoal que jogou a corda e começou a puxar eles, que estavam em cima do teto do carro”.

Marlone pede mais atenção para a infraestrutura da Portelinha e espera providências das autoridades. “O problema todo está na ponte, ela não está suportando a pressão da água. Nem está chovendo agora (ontem, pela manhã) e o córrego está cheio. Quando começar a chuva mesmo não vai aguentar, vai passar por cima da ponte de novo. Acredito que se levantar aquela ponte, colocar mais manilha dela, vai passar por baixo. Do jeito que está ali, toda chuvinha que tiver vai passar por cima e os moradores não só da Portelinha ficam ilhados, mas, Dom Lara, São Geraldo, porque não tem como passar pra lá. Isso aqui é uma estrada do estado, a prefeitura fala, mas, isso aqui vai para tudo enquanto é lugar, Entre Folhas, Vargem Alegre, até no Bom Jesus sai por aqui. E ninguém está ligando para a Portelinha. No mapa está como se tudo tivesse asfaltado até em Dom Lara, mas, cadê o asfalto? Invisível”.

A reportagem fez contato com a assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga a respeito dessa situação, mas não tinha recebido resposta até o final dessa edição.