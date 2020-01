Tiro de Guerra alerta para prazos de convocações e alistamentos

CARATINGA – O Tiro de Guerra (TG) é uma instituição do Exército Brasileiro encarregada de formar atiradores e ou cabos de segunda categoria (reservistas). Os TGs são estruturados de modo que o convocado possa conciliar a instrução militar com o trabalho ou estudo, proporcionando a milhares de jovens brasileiros, principalmente os que residem em cidades do interior do país, a oportunidade de atenderem a Lei e prestarem o Serviço Militar Inicial. E aqueles se alistaram no último ano devem estar atentos, pois o prazo para apresentação termina nos próximos dias.

O Tiro de Guerra 04-003 conta com novo chefe de instrução, subtenente Wildsley Ferreira de Souza, e novo instrutor Emerson Ferreira dos Santos. Eles alertam para os prazos de convocações e alistamentos. Segundo o subtenente Wildsley, os jovens que se alistaram no ano passado (2019) foram convocados a se apresentarem no Tiro de Guerra, que fica na rua Cel. Galdino Pires, 350, no Centro, nos dias 28 e 29 desse mês, para serem selecionados ou não, para servirem ainda este ano. “Jovens que receberam o carimbo para se apresentarem no último dia 14 e não o fizeram, também devem ir nos dias 28 e 29”, orienta o subtenente.

O subtenente Wildsley lembra ainda que quem completa 18 anos até dezembro de 2020 deve se alistar esse ano, o prazo vai até o dia 30 de junho.

ALISTAMENTO

Para quem já possui CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) pode fazer o alistamento on-line pelo endereço www.alistamento.eb.mil.br, e os que não tiverem, devem procurar a Junta Militar que fica na Praça Cesário Alvim, no antigo Psiu. “Alistamento é uma lei federal obrigatória aos jovens de 18 anos. Os que não alistarem são impedidos de tirarem passaporte, prestarem concursos públicos, e algumas empresas podem dificultar a assinatura de carteira caso não estejam em dia com as forças armadas”, explicou o subtenente.

TIRO DE GUERRA E EMPREGO

Alguns jovens e algumas empresas ficam receosos com a questão de conciliar o horário de trabalho com o tempo dedicado ao Tiro de Guerra, porém subtenente Wildsley enfatizou que os jovens podem ficar tranquilos e orienta aos empresários que deem empregos a estes jovens despreocupados com os horários. “Temos instruções dos atiradores em horários de 6h às 8h, portanto não serão prejudicados. O empresário só tem a ganhar, pois no Tiro de Guerra os jovens aprendem valores cívicos, de hierarquia, e disciplina”, conclui o subtenente.