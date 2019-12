TCEMG emite alertas da Lei de Responsabilidade Fiscal

Alguns municípios da região estão entre os que foram avisados

DA REDAÇÃO – A Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG) aprovou, na sessão desta terça-feira (10), o envio de alertas administrativos, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a 47 prefeitos dos municípios que atingiram entre 90,01% e 95% do Total da Despesa com Pessoal, e a outros 51 prefeitos que atingiram a faixa de 95,01% a 100% dos limites legais.

O alerta faz parte do Acompanhamento da Gestão Fiscal, processo 1.071.530, e traz o relatório de análise referente à data-base 31/08/2019, que considera os dados enviados pelos próprios municípios, por meio do Sistema Informatizado de Contas do Município (Sicom).

Municípios que receberam o alerta por se encontrar na faixa de 90,01 a 95% do limite da despesa com pessoal:

Aguanil; Aimorés; Alpinópolis; Araguari; Campestre; Caratinga; Carmo da Cachoeira; Carmo do Cajuru; Cláudio; Coronel Fabriciano; Crisólita; Cássia; Delfinópolis; Fortaleza de Minas; Francisco Dumont; Frutal; Governador Valadares; Igarapé; Imbé de Minas; Indianópolis; Ipuiúna; Itaguara ;Itaúna; Jacuí; Jordânia; João Monlevade; Juiz de Fora; Lagoa Da Prata; Leopoldina; Machado; Mantena; Monte Sião; Nepomuceno; Passos; Presidente Juscelino; Sabará ; Santa Bárbara do Tugúrio; Santa Vitória; Sardoá; Senhora do Porto; São João Batista do Glória; São João Nepomuceno; Teixeiras; Três Pontas; Turmalina; Turvolândia; Vespasiano.

Municípios que receberam o alerta por se encontrar na faixa de 95,01 a 100 % do limite da despesa com pessoal:

Amparo do Serra; Antônio Carlos; Araújos; Aricanduva; Bela Vista De Minas; Bom Repouso; Cabeceira Grande; Cachoeira Dourada Campanário; Candeias; Capelinha; Carbonita; Cataguases; Claraval; Coqueiral; Dom Cavati; Doresópolis; Faria Lemos; Formiga; Formoso; Ibitiúra de Minas; Inhapim; Inhaúma; Itamarati De Minas;Janaúba; Jequitaí; Juvenília; Laranjal; Luisburgo; Olhos D’água; Orizânia; Pedras de Maria da Cruz; Poços de Caldas; Presidente Olegário; Ressaquinha; Rio Acima; Santa Rita Do Sapucaí; Sericita; Seritinga; Serra dos Aimorés; Sete Lagoas; São Bento Abade; São Domingos das Dores; São Joaquim de Bicas; São José do Goiabal; Taquaraçu de Minas; Tiradentes; Três Marias; Ubaporanga; Umburatiba; Várzea da Palma.

Informações: Assessoria TCE/MG