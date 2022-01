Suspeito de tráfico detido e mais 300 pedras de crack recolhidas no Santa Cruz

CARATINGA – Na manhã dessa sexta-feira (28), um jovem, 21 anos, foi preso suspeito de ligação com o tráfico de drogas. Durante ocorrência registrada no bairro Santa Cruz, a Polícia Militar apreendeu 392 pedras de crack e 26 cápsulas com cocaína, além de uma réplica de arma de fogo.

A PM foi informada a respeito a respeito de um jovem que reside rua José Trindade Bento (antiga rua Muriaé), no bairro Santa Cruz, que estaria fazendo o tráfico de drogas na José Alves Pereira, a “rua do Buraco”.

De acordo com o cabo Souza Braga, de posse dessas informações, os militares foram até a casa do suspeito, que foi cercada, e expuseram para a mãe e a avó dele o conteúdo da denúncia. “Como são pessoas de bem, permitiram a gente verificar o interior da residência e num determinado cômodo localizamos uma bolsa com 392 pedras de crack, e 26 microtubos com cocaína. Em continuidade às buscas localizamos uma arma de pressão, e ela foi recolhida, porque tivemos informações que quando está realizando o tráfico porta essa arma para intimidar moradores a não fazerem denúncias”, explicou o militar.

O suspeito que já tem passagens pela polícia por lesão corporal foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, junto com material apreendido.