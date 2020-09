PRF realiza operação com objetivo de fiscalizar motocicletas

CARATINGA – Quem passou durante a tarde de ontem no perímetro urbano da BR-116, próximo ao UAI (Unidade de Atendimento Integrado), notou uma grande operação montada pela Polícia Rodoviária Federal. A ação é alusiva a Semana Nacional do Trânsito.

A Semana Nacional de Trânsito, conforme disposto no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é comemorada anualmente entre os dias 15 e 25 de setembro. Ações em todo o país são realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. O tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para a Campanha Educativa de Trânsito de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão.

De acordo com o inspetor Maurício Moreira, a operação teve foco em motocicletas para tentar evitar o número de acidentes, que é muito maior do que com outros veículos. “Quando acontece uma colisão com automóvel, nem sempre a pessoa se machuca, mas com moto qualquer queda é grave”, observou inspetor Maurício.

Ainda segundo o inspetor, em Minas Gerais foi feito um levantamento dos dez pontos mais críticos, e entre eles estão Governador Valadares e Caratinga. “Tentaremos reduzir esse índice combatendo irregulares de equipamentos, condutores, documentação e circulação. Nossa recomendação é respeitar as regras, é muito comum uma pressa exagerada, ultrapassagens pela direita, temos que tentar mudar a cultura do brasileiro”, concluiu o inspetor.