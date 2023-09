Secretário de Agricultura Thales Fernandes recebe Medalha Presidente JK, em Diamantina

Honraria é entregue, tradicionalmente, no dia 12 de setembro, na cidade natal e na data de nascimento do ex-presidente da República

DIAMANTINA – Em solenidade presidida pelo governador em exercício, Professor Mateus, o Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, foi agraciado com a Grande Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, na última terça-feira (12) em Diamantina. A honraria é entregue às personalidades e instituições que tenham prestado serviços relevantes à coletividade do município, estado e do país.

Neste ano, 119 personalidades e instituições foram condecorados com as honrarias “Grande Medalha” e “Medalha de Honra”, entre elas parlamentares, representantes da sociedade civil, dos Poderes Executivo, Legislativo e do Judiciário.

“É uma honra ser agraciado com a Medalha Presidente JK, que recebi das mãos do governador em exercício Professor Mateus ao lado de outras pessoas com trajetórias de dedicação ao nosso Estado. Quando ouço que a medalha premia aqueles que prestaram serviços relevantes à coletividade, lembro que JK foi também produtor rural e há registros que o mostram dizendo ‘como é agradável ver despontando da terra todos os frutos’. Isso vale pra vida também. Por isso, me sinto à vontade para dividir essa homenagem com todos aqueles que trabalharam e trabalham pelo nosso agro. Essa medalha é nossa”, afirma o secretário.

Em abril de 2022, o engenheiro agrônomo Thales Almeida Pereira Fernandes assumiu a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa). Durante sua gestão, Minas Gerais foi reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. O status sanitário representou um avanço para o setor pecuarista, que se traduziu em redução dos custos de produção, abertura de novos mercados e melhor remuneração pela tonelada exportada.

Também no primeiro ano de sua gestão, o Governo de Minas bateu recorde com a entrega de 1,7 mil de títulos de propriedade rural. De posse dos documentos, os produtores rurais têm acesso às diversas políticas públicas, como o crédito rural que permite o investimento na produção, com a geração de emprego e renda no campo.

No ano passado, a Secretaria de Agricultura executou R$ 142,8 milhões em convênios, valor recorde, beneficiando 204 cidades. As ações desempenhadas visam, especialmente, incremento da infraestrutura rural e mecanização do campo, com a aquisição de equipamentos como patrulhas mecanizadas, motoniveladoras, retroescavadeiras, patrols e outros implementos agrícolas.

Servidor de Carreira

O Secretário de Agricultura Thales Fernandes é servidor concursado do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) desde 1998, atuando em diversos cargos, entre os quais chefe de escritório, assistente técnico da Coordenadoria Regional de Belo Horizonte e coordenador da Fiscalização do Uso e Comércio de Agrotóxicos na Gerência de Defesa Vegetal.

Ele também ocupou o cargo de Diretor Técnico no IMA, no período de 2011 a 2019, ano em que foi nomeado para a Diretoria-Geral do órgão. Fernandes exerceu o cargo até ser empossado como secretário.

Natural de Caratinga, o secretário é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e possui especialização em Gestão Ambiental na Faculdades Integradas de Jacarepaguá do Rio de Janeiro e Mestrado Profissional em Defesa Sanitária Vegetal pela UFV.

Medalha

A Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, criada pela Lei nº 11.902, de 5 de setembro de 1995, foi entregue pela primeira vez em 1996. A comemoração coincide com o aniversário de nascimento do ex-presidente da República.

Criador do lema “50 anos em 5”, Juscelino Kubitschek de Oliveira — ou simplesmente “JK” — governou o Brasil entre 31 de janeiro de 1956 e 31 de janeiro de 1961. O ex-presidente foi responsável por encabeçar a mudança de capital do Rio de Janeiro para Brasília, desenvolver o Plano de Metas e construir rodovias que ligam o país de norte a sul.

Assessoria Emater – Jornalistas responsáveis: Cássia Eponine e Márcia França. Edição: Cássia Eponine