Projeto “Solidariedade: A Arte de Servir”, da Jairo Grossi, faz doação a entidades

CARATINGA – No coração da doação tem algo especial que nos faz pensar sobre como é importante ajudar. Fazer uma doação é um pequeno ato de solidariedade em um mundo cheio de desafios. Ser solidário, hoje em dia, é como dar um abraço no mundo, lembrando que cada um importa e que é possível fazer a diferença mesmo com pouco.

A manhã desta terça-feira (7), na quadra coberta da Escola Professor Jairo Grossi – mantida pela FUNEC -, foi de muita alegria. Alunos do 6º ao 9º ano participaram da ação de culminância, do primeiro semestre deste ano, do projeto “Solidariedade: A Arte de Servir” – que existe desde 2002 e envolve as disciplinas Socioemocional e Educação Física.

“Neste projeto os alunos, na Educação Física, participam de atividades recreativas por meio de uma gincana. A professora Silvana trabalha o tema Solidariedade nas aulas de Socioemocional. Os alunos são convidados a trabalhar em equipe para desenvolver a cooperação. E, para culminar, é feita uma arrecadação para ajudar as pessoas mais necessitadas da nossa comunidade”, explicou a professora de Educação Física, Oniliane Gomes.

“Por meio de textos, vídeos, rodas de conversa, partilha daquilo que a família faz de solidário, nós trabalhamos este tema em sala de aula. Esse é um projeto contínuo, e a cada fim de semestre nós agendamos as visitas às instituições beneficiadas. Um momento maravilhoso que acontece aqui na escola.”, acrescentou a professora de Socioemocional, Silvana Patrícia Pereira.

Doar não é só uma maneira de ajudar os outros, mas também de nos conectar com nossa humanidade. E os pequenos, sabem bem disso.

“Eu gostei muito de saber que este projeto vai ajudar muitas pessoas que precisam. Quando eu ajudo o próximo eu me sinto feliz em saber que tenho condições de contribuir com os mais carentes”, contou a aluna do 6º ano, Anna Luiza de Souza.

“Eu doei desinfetante, água sanitária, e até meus brinquedos – que eu tenho muito apego, mas sei que farão uma diferença muito maior na vida de outras crianças do que na minha”, disse a estudante do 6º ano, Marianna Batista.

Alimentos, brinquedos, materiais de higiene pessoal, todos esses itens arrecadados foram doados para o Recanto dos Idosos Monsenhor Rocha, Pastor Geraldo Sales, a Casa de Recuperação Mãe Admirável e creches municipais.

“Meu filho estuda aqui na instituição e fez parte da gincana. Foi ele que sugeriu fazer parte desta doação para a Mãe Admirável, onde sou presidente. Eu fiquei muito orgulhoso ao ver que ele já tem esta responsabilidade social. Eu estou muito feliz!”, declarou Renato Alves da Silveira, presidente da Casa de Recuperação Mãe Admirável.