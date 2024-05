Homem é preso em BH suspeito de abusar sexualmente de quatro enteados

Os crimes ocorreram em Caratinga e foram denunciados por uma tia das crianças, após relato da vítima de 14 anos

DA REDAÇÃO – Um homem de 30 anos foi preso na última, no bairro Jardim Felicidade, na região Norte de Belo Horizonte, suspeito de abusar sexualmente dos quatro enteados – três meninas e um menino, atualmente de 7, 9, 12 e 14 anos. Os crimes ocorreram em Caratinga e foram denunciados por uma tia das crianças, após relato da vítima de 14. Os detalhes do caso foram divulgados pela Polícia Civil (PCMG) em coletiva na última quinta-feira (2 de maio).

Segundo a delegada Letícia Müller, responsável pelo caso, os abusos foram denunciados à PCMG há cerca de um ano. Conforme relato da adolescente, ela era vítima do suspeito desde os 9 anos. “Esse padrasto juntamente com a mãe da vítima e as outras crianças vieram para Belo Horizonte. Então a delegacia de Caratinga nos solicitou apoio e realizamos a prisão do suspeito nessa quarta-feira. Segundo relato da menina, desde 2019 o padrasto abusava dela e também dos três irmãos menores”, detalhou.

Conforme as investigações da PCMG, o suspeito se identificava como pastor em Caratinga e usava da suposta função religiosa para cometer os abusos e impedir que as vítimas denunciassem o crime. “É uma família que tem uma ligação religiosa grande. Então ele utilizava disso para praticar os atos libidinosos. Há relatos ainda que ele era um indivíduo violento e que agredia as crianças”, contou a delegada.

O suspeito negou os crimes e alegou que a história teria sido inventada por desafetos dele na cidade de Caratinga. Já a mãe das crianças, de 33 anos, disse desconhecer os abusos e afirmou acreditar na inocência do companheiro. “Ela nega que os abusos aconteceram e disse que foi uma invenção da filha dela e de outras pessoas da cidade, que inventaram a história para prejudicar o marido”, contou.

A delegada explica que as investigações apontam que se trata de uma mulher que vive em um relacionamento abusivo. “É uma mulher dependente dele emocionalmente e por toda a questão religiosa, por ela acreditar que ele tem um aspecto especial, então ela duvida do crime”, pontua. Se comprovado que a mãe tinha ciência dos abusos, ela pode ser indiciada por crime de estupro de vulnerável, assim como o companheiro.

Negligência

Conforme a PCMG, a família era acompanhada pelo Conselho Tutelar por suposta negligência e higienização precária contra as crianças. Com a mudança do casal, junto com três enteados e mais dois filhos em comum, de 1 e 4, e a persistência da situação, as crianças foram retiradas do casal e encaminhadas a um abrigo da capital há cerca de um mês.

“O Conselho Tutelar já acompanhava essas crianças. Após os abusos serem descobertos, a adolescente de 14 anos permaneceu com uma familiar na cidade, enquanto o restante da família veio para a capital”, contou.

Maio Laranja

A violência em todas as suas formas, especialmente a sexual, afetam milhares de crianças. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, 1.081 crianças, com idades entre 0 e 11 anos, foram vítimas violência sexual em Minas Gerais, conforme dados da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejups). Em 2023, foram mais de 5,8 mil denúncias sobre violações contra os pequenos.

Para tentar frear os casos e incentivar a denúncia, autoridades adotam a campanha Maio Laranja que tem como objetivo dar visibilidade e conscientizar a população sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantil.

A campanha é adotada pela Polícia Civil (PCMG). Segundo a delegada Letícia Muller, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em BH, durante o mês ações de conscientização serão realizadas em escolas da capital. A instituição também deve deflagrar diversas operações para coibir a modalidade criminosa.

Fonte: O Tempo