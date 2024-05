Cerimônia marca a instalação da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul

CARATINGA- No último sábado (4), foi realizada a Sessão Magna Pública da Entrega da Carta Registro e Reconhecimento à Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul- Fraternidade Acadêmica de Caratinga – GOBMINAS, vinculada à Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica.

A cerimônia foi conduzida pelo venerável mestre, José Jorge Felix, e pela vice-presidente estadual da Fraternidade Feminina- GOBMINAS, Estefânia Heringer Chamon Rodrigues. Foi empossada como presidente a fraterna Vitória Irma G. L. de Faria Freitas, juntamente com toda diretoria e conselho consultivo.

A fraternidade tem por objetivo promover a “defesa dos deveres básicos condizentes com o amor à Família, a fidelidade e o devotamento à Pátria, a obediência à Lei e a dedicação à comunidade; o trabalho nobre e dignificante, como direito inalienável; a livre manifestação do pensamento e a prática da tolerância, princípios basilares das relações humanas, respeitadas as convicções e a dignidade de cada pessoa; e a promoção do reconhecimento e da defesa dos direitos universais da mulher”.

A intenção ainda é desenvolver “atividades sociais, culturais cívicas e filantrópicas, apoiar de forma direta ou indireta qualquer programa de assistencialismo voltado à assistência à infância, aos idosos, a gestante, entre outros e promover o bem-estar das famílias, incentivando sua integração na comunidade, bem como em ações sociais focadas no trabalho com famílias de maior vulnerabilidade”.

A Fraternidade, embora civil e jurisdicionada, é uma associação independente no aspecto administrativo e operacional, sendo uma entidade indissoluvelmente vinculada a Augusta e Respeitável Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica de Caratinga n° 3640, o qual consta sua carta de registro e reconhecimento, onde também está especificada a sua data de fundação.

Para os participantes, trata-se de um momento marcante para todas as Fraternas e familiares da Loja Fraternidade Acadêmica de Caratinga.