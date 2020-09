Saiba como funcionarão visitas presenciais no presídio a partir de amanhã

CARATINGA- O presídio de Caratinga retoma as visitas presenciais amanhã, de forma gradual, seguindo protocolos para a proteção de familiares e detentos contra a covid-19. Como a microrregião se manteve na Onda Amarela, será permitida apenas a visita de um familiar por preso a cada 30 dias, com o tempo máximo de 20 minutos de duração.

Ainda de acordo com os critérios é necessário que o visitante resida no estado de Minas Gerais e em macrorregiões classificadas como Onda Verde ou Onda Amarela. É necessário também que o local permita distanciamento de, no mínimo, dois metros. Também é imprescindível o uso de equipamento de proteção individual.

O atendimento jurídico está permitido desde que haja distanciamento de, no mínimo, dois metros, com limitação de uma hora por atendimento.

Vale ressaltar que as visitas presenciais previstas na retomada gradual, ainda na pandemia, serão complementadas por visitas virtuais.

O que permanece suspenso

Ainda permanece suspensa a entrada de itens de alimentação, remédios, vestuário, higiene e limpeza levados diretamente por familiares, organizações da sociedade civil ou terceiros cadastrados. Continua, no entanto, permitido o envio de itens via serviço postal ou aqueles doados e encaminhados diretamente ao Almoxarifado Central da Sejusp, como vem sendo realizado desde o início da pandemia. Esta medida busca reduzir a aglomeração na porta das unidades prisionais em razão da necessidade de vistoria dos itens, bem como uma possível contaminação presente nas embalagens.